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Мир

ФБР арестовало отца Меган Маркл по обвинению в хранении детской порнографии

Меган Маркл, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2026 06:05 Фото: instagram/meghan
82-летний Томас Уэйн Маркл арестован по федеральному обвинению в хранении откровенных фотографий, на которых он запечатлен с несовершеннолетними девочками, сообщает Zakon.kz.

Фотографии были обнаружены в двух складских помещениях в районе Лос-Анджелеса, которые отец супруги принца Гарри, герцогини Сассекской Меган Маркл, арендовал почти два десятилетия. В помещениях агенты изъяли около 78 предметов, в том числе слайды, фотонегативы и книги, которые, предположительно, содержали материалы сексуального характера с участием несовершеннолетних.

Информация об этом появилась 6 ноября 2026 года на официальном сайте Министерства юстиции США.

"Мистер Маркл обвиняется в хранении материалов сексуального насилия над детьми, в том числе фотографий, на которых он запечатлен с несовершеннолетними девочками. Эти обвинения чрезвычайно серьезны, и мы будем преследовать мистера Маркла по всей строгости федерального законодательства", – заявил первый помощник прокурора США Билл Эссайли.

Сообщается, что ФБР и ответственные службы арестовали Томаса Маркла-старшего после того, как расследование ФБР показало, что у него действительно были материалы сексуального насилия над детьми.

В случае признания вины Томасу Марклу грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы в федеральной тюрьме.

В Индии бизнесмен застал 24-летнего сотрудника с дочерью и устроил кровавую расправу.

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Фото Камила Салкымбаева
Камила Салкымбаева
Дежурный контент-редактор
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