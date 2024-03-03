Мэр японского городка подал в отставку после обвинений в сексуальных домогательствах

Мэр города Гинан в префектуре Гифу подал заявление об отставке после того, как ему было предъявлено 99 обвинений в сексуальных домогательствах, сообщает Zakon.kz.

74-летний Хидео Кодзима, бывший член городского собрания, впервые был избран мэром в ноябре 2020 года и отбывал свой первый срок, пишет The Japan Times.

Официальное расследование обвинило Кодзиму в нескольких случаях преследования, включая прикосновение к коллеге женского пола.

В расследование вошли результаты опроса 161 из 193 сотрудников, ответы дали 80 мужчин и 81 женщина. В ходе опроса 53,7% мужчин и 58% женщин заявили, что Кодзима заставил их лично чувствовать себя некомфортно, а 85% мужчин и 81,4% женщин заявили, что видели, как Кодзима сексуально домогался и/или оскорблял персонал.

Он опроверг некоторые обвинения, подробно изложенные в отчете независимого комитета, в том числе то, что он обнимал сотрудниц во время инцидентов, свидетелями которых были другие.

"Я этого не делал. Отчету не хватает нейтральности, и я хочу, чтобы они провели расследование более тщательно", – сказал глава города.

Также Хидео Кодзима расплакался в конце своей речи, отмечает японское издание.

Фото: JIJI Press/AFP/Getty Images

Если городское собрание даст свое согласие, его официальная дата отставки будет назначена на следующий вторник. При таком сценарии ожидается, что выборы мэра города пройдут к концу апреля.

В отношении Кодзимы, который покинет свой пост во вторник, не было объявлено никакого уголовного расследования, пишет Guardian.

Ранее суд в Киото вынес приговор 45-летнему Синдзи Аобе, который в 2019 году поджег здание анимационной студии Kyoto Animation. В результате пожара погибли 36 человек. Аобу приговорили к смертной казни.

