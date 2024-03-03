Мэр японского городка подал в отставку после обвинений в сексуальных домогательствах
74-летний Хидео Кодзима, бывший член городского собрания, впервые был избран мэром в ноябре 2020 года и отбывал свой первый срок, пишет The Japan Times.
Официальное расследование обвинило Кодзиму в нескольких случаях преследования, включая прикосновение к коллеге женского пола.
В расследование вошли результаты опроса 161 из 193 сотрудников, ответы дали 80 мужчин и 81 женщина. В ходе опроса 53,7% мужчин и 58% женщин заявили, что Кодзима заставил их лично чувствовать себя некомфортно, а 85% мужчин и 81,4% женщин заявили, что видели, как Кодзима сексуально домогался и/или оскорблял персонал.
Он опроверг некоторые обвинения, подробно изложенные в отчете независимого комитета, в том числе то, что он обнимал сотрудниц во время инцидентов, свидетелями которых были другие.
"Я этого не делал. Отчету не хватает нейтральности, и я хочу, чтобы они провели расследование более тщательно", – сказал глава города.
Также Хидео Кодзима расплакался в конце своей речи, отмечает японское издание.
Фото: JIJI Press/AFP/Getty Images
Если городское собрание даст свое согласие, его официальная дата отставки будет назначена на следующий вторник. При таком сценарии ожидается, что выборы мэра города пройдут к концу апреля.
В отношении Кодзимы, который покинет свой пост во вторник, не было объявлено никакого уголовного расследования, пишет Guardian.
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