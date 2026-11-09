Университеты Германии под угрозой: студенты готовятся к масштабным протестам
Предполагается, что протесты пройдут 20 ноября 2026 года. Об этом сообщает немецкое издание Taz. Активисты рассчитывают организовать забастовки максимум в 35 университетах в 33 городах Германии. Для этого за неделю до акции в вузах планируют провести общие студенческие собрания, где учащиеся должны проголосовать за прекращение занятий.
Если большинство поддержит инициативу, в день протеста студенты намерены парализовать учебный процесс.
Среди требований движения – увеличение финансирования образования, отказ от военных исследований в университетах и возвращения обязательной военной службы. Также активисты выступают против краткосрочных трудовых контрактов для сотрудников вузов и требуют ввести налог на богатство.
Кроме того, участники движения выдвинули политический лозунг "Мерц должен уйти", обращенный к канцлеру Германии Фридриху Мерцу.
Ранее в Германии десятки тысяч молодых людей уже выходили на улицы с требованиями улучшить качество образования, снизить арендную плату и усилить меры по защите климата. Акции поколения Z прошли в нескольких городах страны.
Во Франции также проходят протесты. 5 ноября 2026 года тысячи людей вышли на акции протеста по призыву профсоюзов. Участники требуют повышения зарплат и улучшения покупательной способности населения. К забастовке также присоединились студенты и школьники,