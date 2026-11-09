Университеты Германии под угрозой: студенты готовятся к масштабным протестам

В Германии студенческое движение планирует провести масштабные забастовки в университетах, сообщает Zakon.kz.

Предполагается, что протесты пройдут 20 ноября 2026 года. Об этом сообщает немецкое издание Taz. Активисты рассчитывают организовать забастовки максимум в 35 университетах в 33 городах Германии. Для этого за неделю до акции в вузах планируют провести общие студенческие собрания, где учащиеся должны проголосовать за прекращение занятий.

Если большинство поддержит инициативу, в день протеста студенты намерены парализовать учебный процесс.

Среди требований движения – увеличение финансирования образования, отказ от военных исследований в университетах и возвращения обязательной военной службы. Также активисты выступают против краткосрочных трудовых контрактов для сотрудников вузов и требуют ввести налог на богатство.

Кроме того, участники движения выдвинули политический лозунг "Мерц должен уйти", обращенный к канцлеру Германии Фридриху Мерцу.

Ранее в Германии десятки тысяч молодых людей уже выходили на улицы с требованиями улучшить качество образования, снизить арендную плату и усилить меры по защите климата. Акции поколения Z прошли в нескольких городах страны.

Во Франции также проходят протесты. 5 ноября 2026 года тысячи людей вышли на акции протеста по призыву профсоюзов. Участники требуют повышения зарплат и улучшения покупательной способности населения. К забастовке также присоединились студенты и школьники,