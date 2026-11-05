Эйфелева башня закрыта, в Лувре ограничения: Францию охватила забастовка
Как пишет Le Parisien со ссылкой на управляющую компанию, из-за общенациональной акции закрыли Эйфелеву башню. Кроме того, в Лувре временно недоступны некоторые залы.
Студенты и учащиеся также проводят акции у учебных заведений, поддерживая требования участников протестов.
В соцсетях пишут, что в нескольких городах протестующие столкнулись с крупными полицейскими формированиями, которые применили слезоточивый газ.
🔴FRANCE 🇫🇷| #5novembre : la grande mobilisation appelée par les syndicats paralyse la France ce jeudi 5 Nov. Dans plusieurs villes, les massifs cortèges civils se sont vite trouvés face à d'importants dispositifs de police et de CRS qui font usage des grenades lacrymogènes. https://t.co/SDc8ufBsAv— Nanana365 (@nanana365media) November 5, 2026
Ранее сообщалось, что полицейского подожгли во время протестов во Франции.