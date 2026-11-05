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Мир

Эйфелева башня закрыта, в Лувре ограничения: Францию охватила забастовка

Эйфелева башня закрыта, в Лувре ограничения: Францию охватила забастовка, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2026 18:37 Фото: magnific.com
5 ноября 2026 года во Франции тысячи людей вышли на акции протеста по призыву профсоюзов. Участники требуют повышения зарплат и улучшения покупательной способности населения. К забастовке также присоединились студенты и школьники, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Le Parisien со ссылкой на управляющую компанию, из-за общенациональной акции закрыли Эйфелеву башню. Кроме того, в Лувре временно недоступны некоторые залы.

Студенты и учащиеся также проводят акции у учебных заведений, поддерживая требования участников протестов.

В соцсетях пишут, что в нескольких городах протестующие столкнулись с крупными полицейскими формированиями, которые применили слезоточивый газ.

Ранее сообщалось, что полицейского подожгли во время протестов во Франции.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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