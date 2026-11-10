Супруги вскрыли тайник в доме и нашли послания из далекого прошлого
Об этом пишет издание PEOPLE. Супруги Эмили и ее муж купили исторический особняк в городе Хартфорд в июне 2026 года и решили заняться его реставрацией.
Во время работ строители наткнулись на тайник над печью, где хранилась переписка первого владельца дома Г. К. Хьюстона и его друга Билла Макгуайра. На некоторых конвертах из прошлого даже не было точных адресов – только имя получателя и название населенного пункта.
Особое умиление у новых хозяев вызвали дружеские послания, в которых молодые люди делились личными новостями, шутили о танцах и искренне восхищались родным городом. Одна из цитат Билла Макгуайра звучала так:
"Я надеюсь, что все в Хартфорде в порядке, и я знаю, что это так. Так было всегда и будет всегда".
Эмили активно ведет блог в TikTok, где документирует процесс ремонта и планирует бережно сохранить найденные исторические артефакты, чтобы оформить из них памятный коллаж.
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