Загадочную бутылку с посланием нашли в пустыне спустя полвека

Житель Мальты оставил записку в бутылке, которую нашли в Египте спустя почти полвека. Необычный артефакт в Западной пустыне обнаружил гид Сулейман Зидан, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Times of Malta, бутылку с запиской, датированной маем 1977 года, гид заметил на скалистом хребте в отдаленном регионе Вади-Жадид. На листке было указано имя Тома Морана и его адрес на Мальте.

Фото: из личного архива Сулеймана Зидана

Как выяснилось, сам Том Моран скончался в 1998 году в возрасте 54 лет. В 1970-х годах он работал геофизиком в американской нефтеразведочной компании и проводил исследования в Египте.

"До этого Моран служил в британской армии, где и получил профессию, позволившую ему объездить весь мир – от Саудовской Аравии до Папуа – Новой Гвинеи. В последние годы жизни он сотрудничал с правительственным отделом разведки нефти Мальты", – говорится в сообщении.

Близкие вспоминают его как серьезного специалиста и одновременно любителя пошутить. В семье Морана было семеро детей, а сам он приходился двоюродным братом бывшему министру здравоохранения Мальты Ченсу Морану.

Нашедшие записку бедуины из племени рашаида отметили, что сухой климат пустыни идеально сохранил документ. На месте находки также лежали старый стальной бак для воды и высохшие пальмовые ветви.

Сейчас гиды разрабатывают новые туристические маршруты по забытым караванным тропам и признаются, что впервые сталкиваются с артефактом, содержащим имя автора.

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