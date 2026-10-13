Миллионы под крышей: строители нашли тайник в старом доме на юге Казахстана

На чердаке частного дома в Казыгуртском районе Туркестанской области строители нашли крупную сумму денег. О неожиданной находке во время ремонта местный житель сразу сообщил в правоохранительные органы, передает Zakon.kz.

Об этом 13 октября 2026 года рассказали в пресс-службе департамента полиции региона. Прибывшие на место полицейские провели осмотр и изъяли несколько пакетов, в которых находилось более 5 млн тенге.

Выяснилось, что неравнодушные сельчане решили помочь пожилой хозяйке дома с ремонтом. Наводя порядок под крышей и разбирая старые перекрытия, рабочие наткнулись на спрятанные пакеты с купюрами.

"По словам хозяйки дома, эти сбережения она откладывала на протяжении многих лет. После проведения необходимых мероприятий и установления всех обстоятельств денежные средства будут возвращены законной владелице", – говорится в сообщении ДП.

Полицейские отметили, что сейчас стражи порядка проводят все необходимые процедурные мероприятия для проверки обстоятельств. После этого всю сумму официальным путем вернут законной владелице.

Стражи порядка напоминают: при обнаружении чужого имущества или денег нужно незамедлительно обращаться в правоохранительные органы. Своевременное сообщение помогает установить все обстоятельства находки и гарантирует защиту прав граждан.

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