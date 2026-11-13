Два лабрадора спасли хозяйку от медведя ценой своих жизней

На Сахалине (Россия) медведь вышел прямиком на людей и напал. Дорогу ему преградили их собаки, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил Instagram-паблик pravonazhizn.dolinsk_ 12 ноября 2026 года, недалеко от дома на людей и трех собак, лабрадоров, напал медведь.

"Выбежал из леса и прямиком на нашу владелицу Ольгу и ее трех собак. Первым на защиту встал Флин, медведь его рвал, пока на помощь не кинулся Бим. Медведь переключился на него и у людей появился шанс добежать до укрытия. Не буду писать про ужас, который пережили владельцы. Бим погиб сразу, Флина с ужасными рваными ранами повезли в клинику. Врачи Южно-Сахалинска боролись за жизнь Флина, операция длилась более четырех часов. И вроде бы вот-вот были шансы, но, к сожалению, через сутки он ушел на радугу", – говорится в публикации.

Выжила лишь одна из трех собак.

Как пишет 13 ноября "Комсомольская правда" – Владивосток", медведя застрелил мужчина, тушу зверя позже обнаружили сотрудники полиции и лесничества.

Мужчина рассказал, что применил оружие, потому что медведь накинулся на его жену и собак.

При обследовании медведя специалисты установили, что он был болен.

"Медведь был худощавым, с участками облысения, сильно стертыми зубами и признаками перелома передней правой лапы", – рассказали они.

Люди во время случившегося не пострадали.

Эксперты ранее назвали породу собак, у которой больше всего шансов при встрече с медведем отвлечь его на себя и выжить.