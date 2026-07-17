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Общество

Истощенный медведь вышел к людям в Казахстане и удивил своим поведением – видео

Фото: скриншот видео, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 07:35 Фото: скриншот видео
В Восточно-Казахстанской области истощенный дикий медведь вышел на автодорогу к людям. Очевидцы утверждают, что ослабленный хищник не проявлял агрессии и буквально искал помощи у людей, передает Zakon.kz.

Как сообщает телеканал "Астана ТВ", очевидцы сняли на видео медведя, который вышел на автодорогу между селами Акжайлау и Урынхайка в Маркакольском районе Восточно-Казахстанской области.

По словам свидетелей, животное не проявляло агрессии по отношению к проезжающим автомобилям и мотоциклистам. При этом, по их мнению, медведь выглядел ослабленным и, возможно, нуждается в помощи.

"На место выехали сотрудники Маркакольского лесного хозяйства и отдела полиции. По предварительной информации, медведь направился в сторону горной местности", – сообщили в акимате Маркакольского района.

По данным лесного хозяйства, пострадавших нет, угрозы для жизни и здоровья жителей не зафиксировано. Ситуация находится на контроле компетентных служб.

Жителей и гостей района просят соблюдать меры предосторожности, не приближаться к дикому животному, не пытаться его кормить или преследовать, а также временно воздержаться от прогулок по лесным массивам в вечернее и утреннее время.

11 июля 2026 года стало известно о рекордном за последние годы нашествии бурых медведей в Восточной Финляндии. Службы реагирования контролируют ситуацию на пределе возможностей.

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Канат Болысбек
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