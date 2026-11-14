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Мир

"Я сделал бы это снова": Папа Римский растрогал жителей Перу признанием

Папа Римский растрогал жителей Перу признанием, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2026 01:01 Фото: Instagram/pontifex
Папа Римский Лев XIV прибыл в Перу, где его встречают многочисленные толпы жителей, сообщает Zakon.kz.

По информации издания NPR, для понтифика эта страна стала особенным местом: он провел там около 20 лет, служил священником и епископом, помогал нуждающимся и пережил вместе с местными жителями сложные периоды политической нестабильности и пандемии COVID-19.

Отмечается, что особенно эмоциональной может стать поездка в город Чиклайо на севере страны, где Роберт Превост (имя понтифика до избрания папой) служил епископом до трех лет назад. Местные жители до сих пор вспоминают его как скромного и отзывчивого человека, который заботился о бедных и помогал людям.

Во время пандемии коронавируса будущий папа посещал отдаленные деревни, иногда добираясь туда верхом на лошади, доставлял необходимые товары и собирал средства на строительство двух кислородных станций в регионе.

Многие жители Чиклайо признаются, что до сих пор воспринимают его как отца Роберта, а не Папу Римского. Один из бывших помощников при алтаре рассказал, что Превост поддерживал его в трудные моменты жизни и учил не отчаиваться.

Сам Лев XIV также тепло отзывается о годах, проведенных в Перу. Во время встречи с жителями он признался, что работа рядом с перуанцами, их щедрость и душевная теплота сформировали его как священнослужителя.

"Если бы я мог прожить те годы снова, я сделал бы это с радостью. Я вернулся домой", – заявил понтифик.

Ранее сообщалось, что Папа Римский столкнулся с серьезным диагнозом.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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