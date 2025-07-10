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Мир

На встрече с Зеленским Папа Римский снова предложил мирные переговоры в Ватикане

Папа Римский предложил Москве и Киеву переговоры в Ватикане, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2025 05:35 Фото: vaticannews
9 июля во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Папа Римский Лев XIV вновь выразил готовность организовать в Ватикане переговоры между Киевом и Москвой, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Ватикана, встреча Папы Римского с украинским президентом была посвящена усилиям по прекращению войны и поиску справедливого, устойчивого решения конфликта.

"Он подтвердил готовность Ватикана приветствовать представителей как Украины, так и России в Ватикане для возможных переговоров", – говорится в официальном сообщении.

Также понтифик выразил скорбь по поводу многочисленных жертв боевых действий в Украине и вновь заверил украинский народ в своих молитвах и постоянной поддержке.

Фото: Telegram/Zelenskiy

По словам украинского лидера в его Telegram-канале, во время встречи с понтификом он также поблагодарил Льва XIV за содействие в возвращении из России украинских детей, незаконно вывезенных с территории страны.

"Украинские дети теперь имеют возможность реабилитации и отдыха в Италии, и такое гостеприимство и искренность чрезвычайно важны", – отметил Зеленский.

Тем временем Дональд Трамп проводит саммит с лидерами Габона, Мавритании, Сенегала, Гвинеи-Бисау, где восхитился уровнем английского языка президента Либерии.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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