Дубай готовится совершить беспрецедентное в мировой авиации – один из крупнейших переездов аэропорта. Операции международного аэропорта Дубая (DXB) перенесут в международный аэропорт Аль-Мактум (DWC), сообщает Zakon.kz.

Как заявил генеральный директор компании Dubai Airports Пол Гриффитс, этот процесс будет сложным, потому что на начальном этапе оба аэропорта будут работать параллельно.

Новый международный аэропорт Аль-Мактум пройдет как минимум годичное тестирование, прежде чем прибудут первые пассажиры. Открытие его первой фазы запланировано на 2032 год. В этом году Dubai Airports заключила контракты на сумму 3,53 миллиарда долларов на строительство нового терминала DWC, а к концу 2026 года планируется заключить контракты еще на 14,9 миллиарда долларов, пишет The national news.

По словам Гриффитса, на строительной площадке стоимостью 35 миллиардов долларов ведутся работы по забивке свай и подготовке грунта. Более 100 000 рабочих трудятся на объекте.

"Хорошо то, что у нас есть тестовый период… благодаря DXB, где мы сможем протестировать все эти новые технологии, прежде чем перевести туда связь, так что будет как минимум год тестирования, прежде чем мы позволим первому клиенту переступить порог. Затем, конечно, переход будет масштабным", – сказал Гриффитс.

По его словам, этот шаг будет беспрецедентным по масштабу, затрагивающим в несколько раз больше пассажиров, чем 20 миллионов человек, которых затронул перенос главного аэропорта Гонконга в 1990-х годах.

"К тому времени, как мы отсюда переедем, наша площадь увеличится почти в пять-шесть раз. Так что ничего подобного в таких масштабах еще никогда не делалось", – сказал Гриффитс.

Переход из аэропорта DXB в международный аэропорт Аль-Мактум будет особенно сложным из-за масштаба необходимых операций и набора персонала и его обучения.

"Тот факт, что до открытия нового аэропорта осталось около пяти лет, внушает мне ужас, потому что предстоит сделать очень многое. Нам нужно нанять гораздо больше людей. Нам нужно их обучить. Нам нужно управлять двумя аэропортами, а затем объединить их в один. Так что все эти задачи довольно масштабны", – сказал Гриффитс.

По его словам, перенос аэропорта DXB на юг Дубая на 70 км – это не просто проект по развитию аэропортовой инфраструктуры, а более масштабная задача городского развития.

"Мы берем весь верхний левый угол Дубая, где мы сейчас находимся, и пересаживаем его в нижний правый угол, на 70 км отсюда. Так что это гораздо, гораздо больше, чем просто проект аэропорта. Весь город должен переместиться", – сказал он.

Работникам, проживающим в Дубае и северных эмиратах, придется значительно дольше добираться до нового аэропорта, что делает необходимым развитие населенных пунктов ближе к нему.

Более широкая задача состоит в том, чтобы гарантировать, что этот шаг не ограничит рост пассажиропотока в эмирате и не нарушит работу аэропорта. На первом этапе новый терминал сможет обслуживать 150 миллионов пассажиров в год. В конечном итоге, после завершения строительства, пропускная способность аэропорта должна достичь 260 миллионов пассажиров и 12 миллионов тонн грузов в год.

Международный аэропорт Аль-Мактум открылся 24 июня 2010 года с одной взлетно-посадочной полосой и обслуживал только грузовые рейсы. 24 февраля 2011 года аэропорт получил сертификат на обслуживание пассажирских самолетов вместимостью до 60 пассажиров. В 2024 году было одобрено масштабное расширение аэропорта, с постройкой нового пассажирского терминала. Ожидается, что после завершения строительства аэропорт станет крупнейшим в мире, примерно в пять раз превосходящим по размерам существующий международный аэропорт Дубая DXB. Планируется, что аэропорт будет включать пять параллельных взлетно-посадочных полос и 400 выходов на посадку.

А в Казахстане готовят к открытию два новых аэропорта. Что известно о проектах, можно узнать здесь.