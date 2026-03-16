В Дубае приостановили обслуживание авиарейсов

О временной приостановке полетов в международном аэропорту Дубая объявило Управление гражданской авиации Дубая. Предупреждение опубликовал медиа-офис эмирата на своей странице в Х.

По сообщению властей, это сделано в качестве меры предосторожности для обеспечения безопасности всех пассажиров и сотрудников.

"Путешественникам рекомендуется связаться со своими авиакомпаниями, чтобы быть в курсе последних новостей о своих рейсах. Любые дополнительные обновления будут объявлены по мере их поступления", – говорится в объявлении.

По информации в соцсетях, рядом с аэропортом Дубая произошли мощный пожар и взрывы. Не менее 15 самолетов кружат рядом с воздушной гаванью и не могут приземлиться из-за опасности атаки иранских дронов.

Вскоре полиция Дубая заявила о перекрытии движения на дорогах к аэропорту после инцидента с беспилотником.

Ранее полиция Дубая напомнила, что в Объединенных Арабских Эмиратах запрещено распространять слухи, ложную информацию или любой контент, который противоречит официальным заявлениям, а также может вызвать общественную панику или представлять угрозу для общественной безопасности, порядка или здоровья.