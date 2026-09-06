"Никаких указателей": идет строительство аэропорта, который побьет все мировые рекорды
Как пишет Naked Science, ожидается, что здесь будет крупнейший аэропортовый терминальный комплекс и самая большая площадь застройки среди всех аэропортов Земли.
Это самый амбициозный транспортный инфраструктурный проект на планете. Его пропускная способность составит более 260 миллионов пассажиров в год.
Здесь будет пять параллельных взлетно-посадочных полос и 400 выходов на посадку. Ежегодно аэропорт сможет обрабатывать до 12 миллионов тонн грузов.
Одна из ключевых задумок архитекторов в том, чтобы терминал не воспринимался как набор замкнутых залов, а представлял собой единое непрерывное общественное пространство.
Волнообразная крыша перекрывает гигантские пролеты, практически не прерываясь колоннами. Пассажир, прибывающий в аэропорт или покидающий его, сможет видеть на сотни метров вперед – практически через весь терминальный комплекс.
Архитекторы не хотят превращать аэропорт в лабиринт. Во многих случаях пассажир сможет увидеть свой выход на посадку собственными глазами, а не искать его по бесконечным указателям. Для настолько международного и масштабного узла это особенно важно.
Огромные залы также позволят в будущем обновлять и перепланировать аэропорт. Теоретически он должен оказаться защищенным от морального устаревания.
Сама крыша вдохновлена пустынными дюнами: волны кровли проходят через весь аэропорт, словно продолжая окружающую пустыню уже внутри архитектуры. Здесь будет и огромное количество зелени.
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