"Никаких указателей": идет строительство аэропорта, который побьет все мировые рекорды

В Дубае (ОАЭ) идет строительство масштабного аэропорта Аль-Мактум. Он станет крупнейшим в мире по пассажиропотоку, грузообороту и пропускной способности взлетно-посадочных полос, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Naked Science, ожидается, что здесь будет крупнейший аэропортовый терминальный комплекс и самая большая площадь застройки среди всех аэропортов Земли.

Это самый амбициозный транспортный инфраструктурный проект на планете. Его пропускная способность составит более 260 миллионов пассажиров в год.

Здесь будет пять параллельных взлетно-посадочных полос и 400 выходов на посадку. Ежегодно аэропорт сможет обрабатывать до 12 миллионов тонн грузов.

Одна из ключевых задумок архитекторов в том, чтобы терминал не воспринимался как набор замкнутых залов, а представлял собой единое непрерывное общественное пространство.

Волнообразная крыша перекрывает гигантские пролеты, практически не прерываясь колоннами. Пассажир, прибывающий в аэропорт или покидающий его, сможет видеть на сотни метров вперед – практически через весь терминальный комплекс.

Архитекторы не хотят превращать аэропорт в лабиринт. Во многих случаях пассажир сможет увидеть свой выход на посадку собственными глазами, а не искать его по бесконечным указателям. Для настолько международного и масштабного узла это особенно важно.

Огромные залы также позволят в будущем обновлять и перепланировать аэропорт. Теоретически он должен оказаться защищенным от морального устаревания.

Сама крыша вдохновлена пустынными дюнами: волны кровли проходят через весь аэропорт, словно продолжая окружающую пустыню уже внутри архитектуры. Здесь будет и огромное количество зелени.

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