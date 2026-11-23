Президент США Дональд Трамп поделился сгенерированным искусственным интеллектом изображением главы Nvidia Дженсена Хуанга, сообщает Zakon.kz.

В соцсети Truth Social публикация появилась 23 ноября после того, как совет директоров компании восстановил его в должности генерального директора.

На картинке Хуанг повторяет знаменитую позу Трампа на фотографии, сделанной после покушения на него в июле 2024 года. Однако вместо поднятого кулака глава Nvidia держит красный бюстгальтер. На заднем плане вместо американского флага изображено знамя с логотипом компании.

Оригинальный снимок запечатлел Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Пенсильвании, когда он поднял руку, окруженный сотрудниками охраны.

12 ноября Nvidia объявил об отставке Хуанга с постов генерального директора, президента и члена совета директоров после 30 лет во главе компании.

После ухода Дженсена Хуанга из Nvidia появилась открытая петиция "Верните Дженсена!" (Bring Jensen Back), среди публичных сторонников которой были названы Илон Маск (Elon Musk) и глава Epic Games Тим Суини (Tim Sweeney). Многие сотрудники Nvidia также выступили за возвращение основателя.

Уже 17 ноября 2026 года Хуанг на своей странице в X написал о готовности вернуться.

Стоит отметить, что 23 октября 2026 года Хуанг посещал Международный центр искусственного интеллекта alem.ai в Астане, и также его принимал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. 19 ноября глава РК на III Форуме стратегических партнеров напомнил всем присутствующим, что Казахстан наладил весьма продуктивное сотрудничество с компанией Nvidia.

"Искренне благодарю Дженсена Хуанга – выдающегося инженера и настоящую легенду за недавний визит в Астану", – отметил тогда Токаев.

Позже стало известно, что Дженсен Хуанг восстановлен на должности гендиректора американского технологического гиганта Nvidia. Он также снова будет занимать пост президента и члена совета директоров.