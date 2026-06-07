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Мир

Дональд Трамп поделился комичным ИИ-роликом со своим участием

Дональд Трамп опубликовал забавное видео, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2026 00:50 Фото: Truth Social/@realDonaldTrump
Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social сгенерированный искусственным интеллектом музыкальный ролик, посвященный самому себе, сообщает Zakon.kz.

Видео быстро привлекло внимание пользователей благодаря необычному содержанию и большому количеству упоминаний имени политика. В ролике, созданном сторонником Трампа, показаны различные сцены с участием президента: он путешествует по миру, общается с мировыми лидерами, летает на параплане, ездит на мотоцикле и даже верхом на льве. Кроме того, его изображение появляется на пицце, автобусе и среди северного сияния.

Как пишет Newsweek со ссылкой на авторов видео, политика любят и поддерживают во многих странах мира. Музыкальная композиция, сопровождающая ролик, неоднократно упоминает имя Трампа – по данным американских СМИ, его фамилия звучит 45 раз, а имя Дональд – 29 раз.

Песня была приписана Энтони Константино, республиканскому кандидату в Конгресс США от штата Нью-Йорк, ранее получившему поддержку Трампа. Создатель ролика также заявил, что гордится тем, что президент одобрил его творчество.

Ранее Трамп публично похвастался результатами своих анализов.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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