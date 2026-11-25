Около 1 млн геймеров уже провели в GTA VI более 50 часов за пять дней после релиза. Такие показатели приводит аналитическое агентство Alinea Analytics, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Чемпионат, 1 млн человек играет в новую GTA в среднем по 10 часов в день. При этом среди пользователей Xbox таких игроков оказалось больше, чем среди владельцев PlayStation.

Как заявляют разработчики, только основной сюжет игры может занять до 80 часов . Первым в мире релизную версию GTA VI прошел стример BrycexD из Новой Зеландии за 39 часов 38 минут.

iShowSpeed потратил на полное прохождение 52,5 часа – это касается лишь сюжетной кампании без дополнительных заданий.

Ранее мы писали о том, как безумие GTA VI захлестнуло казахстанцев.