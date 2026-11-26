Каждому ребенку – по две акции: Илон Маск сделал громкое заявление о SpaceX
Об этом предприниматель написал на своей странице в X.
"Каждый ребенок в Америке получит по две акции SpaceX: одну – от компании, вторую – лично от меня. Акция от SpaceX будет передана уже в следующем месяце".Илон Маск
Every child in America will receive two SpaceX shares, one from the company and one from me personally– Elon Musk (@elonmusk) November 26, 2026
По его словам, акция непосредственно от него будет передана после окончания срока блокировки акций (lock-up), в июне 2027 года.
"Если SpaceX удастся сделать жизнь многопланетной и использовать хотя бы одну миллионную часть энергии Солнца, ее стоимость будет примерно в миллион раз превышать размер нынешней мировой экономики. Очевидно, что это чрезвычайно сложные цели, но путь к их достижению существует. Рекомендую сохранить свои акции и не продавать их".Илон Маск
The share from SpaceX will be transferred next month. The share directly from me will be transferred when my lockup expires in June next year.– Elon Musk (@elonmusk) November 26, 2026
По состоянию на ноябрь 2026 года состояние основателя SpaceX оценивается примерно в 820-824 млрд долларов (основную его часть – около 650 млрд долларов – составляют акции SpaceX). Сама компания SpaceX вышла на биржу Nasdaq в июне 2026 года с оценкой около 1,77 трлн долларов (в ходе торгов капитализация доходила почти до 2 трлн долларов).
If SpaceX succeeds in making life multiplanetary and harnessing even a millionth of the Sun’s energy, it will be worth about a million times the current global economy. These are obviously absurdly difficult goals, but there is a path to achieving them. I recommend holding on to your shares.— Elon Musk (@elonmusk) November 26, 2026
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