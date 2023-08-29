Как не загнать себя в долговую ловушку

Сегодня сложно найти человека трудоспособного возраста, кто ни разу в жизни не оформлял кредит или рассрочку. Цели займа могут быть разные – от мелкого краткосрочного займа до ипотеки.

Если грамотно подойти к этому процессу, то можно обезопасить себя от ограничений в расходах в будущем. Но есть некоторые моменты, о которых забывают заемщики.

О типичных ошибках заемщиков, которые приводят к росту долгов по кредитам, Zakon.kz рассказал директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Александр Терентьев.

Мелкие займы опаснее крупных

В случае с крупными займами граждане изначально, "на берегу" понимают, какую часть своего ежемесячного дохода они будут стабильно отдавать на погашение займа. Одна из главных опасностей мелких займов - их доступность. У заемщика, который получил один небольшой кредит может появиться соблазн взять еще один кредит или оформить небольшую рассрочку. И далее человек и не замечает, как берет третий, четвертый, пятый, десятый...

У заемщика может возникнуть ложное ощущение, что раз каждая взятая в кредит сумма небольшая, то и все вместе они якобы не загонят его в долговую ловушку. В итоге, когда человек обнаруживает, что ежемесячная сумма выплаты по всем кредитам оказывается ощутимой, ему приходится включить режим жесткой экономии, чтобы не допустить просрочки.

Избежать такой ситуации достаточно просто, надо после каждого взятого мелкого займа фиксировать на бумаге общую сумму ежемесячной выплаты по всем кредитам. Тогда, визуально представляя, сколько нужно будет платить каждый месяц, заемщик задумается, нужен ли ему еще один мелкий кредит, и насколько вырастут его траты на их погашение.

Расчет на депозиты

Часто граждане при оформлении кредита рассчитывают на свои вклады в банках. Логика их примерно такова: "возьму сейчас что-то в рассрочку, чтобы не тратить деньги на депозите, а потом, если доходов не хватит для выплаты, буду частично погашать за счет депозита". На первый взгляд, такая логика имеет право на существование, однако, в данном случае нельзя забывать и о рискованности такого подхода.

Жизнь - непредсказуемая вещь, и непредвиденные траты могут случиться в любой момент, ведь никто не застрахован от форс-мажора и незапланированных трагических событий. И вот здесь деньги придется брать как раз с депозита, а бремя выплаты суммы по кредиту ляжет исключительно на доходы, оставшиеся без подстраховки в виде депозитов.

Приписки сведений

Сегодня крупные банки упростили процедуру выдачи кредитов и рассрочек своим клиентам на небольшие суммы на повседневные нужды. До сих пор существует практика, что для принятия решения о выдаче небольшого кредита банки спрашивают у заемщика, сколько зарабатывает он и его супруга/супруг. Однако, некоторые клиенты, желая получить кредит, завышают суммы своего дохода.

Избежать такой ситуации достаточно просто, нужно честно признаться о размере дохода на семью, и в случае, если вам тяжело будет возвращать заем, банк откажет, чтобы в выигрыше остался в первую очередь сам заемщик.

Больше 50% от зарплаты – нельзя

При планировании своих трат каждый человек должен понимать, что если он будет отдавать только на погашение займов более половины своих доходов, то на оставшиеся средства жить ему придется весьма скромно, экономя буквально на всем. Потенциальный заемщик должен помнить - чем меньше он будет тратить на погашение кредита, тем лучше, а красной линией в данном случае является показатель в 50%.

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка со своей стороны разработало и внедрило механизмы для того, чтобы казахстанцы не попадали в кредитную ловушку. Во-первых, банки не дадут новый кредит, если заемщик после его получения будет платить по всем своим кредитам больше 50% от дохода.

Кроме того, с 1 октября 2022 года информацию о новых выданных займах в кредитные бюро поставщики информации (за исключением кредитных товариществ и коллекторских агентств) обязаны вносить в течение одного рабочего дня, а последующие обновления любой информации о субъектах кредитной истории в течение 10 рабочих дней. Ранее они обновляли информацию дважды в месяц – в течение 15 рабочих дней.

Данные поправки позволяют кредитным организациям оценивать платежеспособность заемщика, видеть актуальную информацию о долговой нагрузке заемщика при рассмотрении заявки на кредит и принимать решение о выдаче или отказе ему в новом займе. Также данный механизм защищает граждан от мошенничества, связанного с оформлением кредита на человека без его ведома - любые подозрительные операции теперь можно отследить быстрее.

Оцените необходимость и срочность покупки

Механизмы, которые предотвращают попадание в долговую ловушку — это важная составляющая в борьбе с закредитованностью населения. Но в снижении долговой нагрузки казахстанцев важную роль должны сыграть и сами граждане. Не секрет, что все мы – живые люди, и зачастую совершаем импульсивные покупки, а когда не хватает нужной суммы на то, что захотелось приобрести здесь и сейчас, человек может оформить кредит или рассрочку, не всегда осознавая, что эти деньги ему придется возвращать, а в случае с кредитом, еще и с вознаграждением банку.

Поэтому, перед покупкой в кредит или в рассрочку, не лишним будет задуматься, насколько нужна вам та или иная вещь или товар, можно ли подождать с покупкой до получения зарплаты или премии на работе. И если покупка терпит, то вы сможете грамотно распределить свой бюджет и приобрести желаемую вещь позже, не переплачивая проценты за кредит и не изымая весомую часть своего дохода в будущем.

Основные правила, которые надо соблюдать каждому при получении кредита: