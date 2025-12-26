4,5 млн казахстанцев воспользовались услугой "Стоп кредит"

По данным социологического исследования по финансовой грамотности, проведенного в 2025 году, каждый второй казахстанец опасается, что кредит может быть оформлен на его имя без согласия.

Чаще всего в зоне риска – активные пользователи онлайн-сервисов, маркетплейсов и социальных сетей, где вероятность утечки персональных данных значительно выше.

В целях защиты граждан от подобных случаев в Казахстане действует государственный сервис "Стоп кредит", который позволяет заранее ограничить возможность оформления займов на свое имя.

Подробнее рассказал Александр Терентьев, директор Департамента социальных проектов и повышения финансовой грамотности Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Фото: АРРФР

Что такое "Стоп кредит"

"Стоп кредит" – это бесплатная государственная услуга, доступная на портале eGov.kz и в мобильном приложении eGov Mobile. С ее помощью каждый гражданин может самостоятельно установить запрет на выдачу банковских займов и микрокредитов, используя электронную цифровую подпись.

Ограничение действует бессрочно и не требует продления. При этом подключить или снять запрет можно в любой момент – исключительно по инициативе самого пользователя. Управлять услугой может только владелец персональных данных, что исключает возможность несанкционированных действий со стороны третьих лиц.

По данным АО "Первое кредитное бюро", на сегодняшний день сервисом уже воспользовались более 4,5 млн человек, что говорит о высокой востребованности и актуальности данного инструмента.

Как подключить услугу

Подключение услуги "Стоп кредит" полностью онлайн и занимает всего несколько минут. Сделать это можно двумя способами:

Через мобильное приложение eGov Mobile – после авторизации необходимо выбрать услугу в разделе "Экономика и финансы", заполнить электронную заявку и подписать ее с помощью ЭЦП.

Через портал eGov.kz – войти с использованием ЭЦП, на главной странице перейти в раздел "Сервисы", выбрать услугу "Добровольный отказ от получения банковских займов и микрокредитов", оформить и подписать заявку.

Если в будущем возникнет необходимость оформить кредит, установленное ограничение можно так же быстро снять, воспользовавшись той же услугой.

Законодательные гарантии для граждан

С 1 сентября 2024 года в Казахстане вступили в силу изменения в законодательство, направленные на усиление защиты граждан от кредитного мошенничества. В соответствии с новыми нормами, если кредит или микрозайм был оформлен в период действия добровольного запрета, финансовая организация обязана списать такой долг.

Эта мера существенно снижает негативные последствия мошеннических действий и усиливает правовую защиту граждан. При этом рекомендую даже после подключения сервиса периодически проверять свою кредитную историю. Если в период действия запрета на имя гражданина все же был оформлен займ, банк или микрофинансовая организация обязаны аннулировать обязательства.

Почему сервис стал востребованным

Современные мошеннические схемы все чаще строятся не на техническом взломе, а на манипуляции доверием людей. Злоумышленники используют поддельные сайты банков, рассылают фальшивые уведомления и звонят от имени "службы безопасности", в ходе разговоров получая доступ к онлайн-банкингу или электронной подписи.

При активированном сервисе "Стоп кредит" финансовые организации обязаны отказать в выдаче займа, так как информация о запрете автоматически отображается в кредитной истории клиента. Это позволяет защититься даже в случае утечки персональных данных или компрометации учетных записей.

Кроме того, сервис помогает предотвратить оформление займов под психологическим давлением и может служить инструментом самоконтроля для тех, кто не планирует брать кредиты в ближайшее время.

В условиях роста цифровых угроз "Стоп кредит" становится простым и эффективным способом защиты от кредитного мошенничества. Для граждан, не нуждающихся в кредитах в настоящий момент, установка добровольного запрета может стать разумным и своевременным шагом к финансовой безопасности.