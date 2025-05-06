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Финансы

Отсрочка по кредиту для военнослужащих: что нужно знать

Солдат, солдаты, военнообязанный, военнообязанные, призыв на срочную воинскую службу, срочная военная служба, армия, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2025 17:25 Фото: Дмитрий Дегтярев
С 2024 года казахстанцы, проходящие срочную военную службу в Вооруженных силах, могут получить отсрочку по микрокредитам и банковским займам. В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) 6 мая напомнили, что для этого нужно сделать, сообщает Zakon.kz.

Согласно правилам, на весь срок службы и в течение 60 дней после демобилизации предоставляется отсрочка по выплатам без начисления процентов, штрафов и пени.

"По данным на начало 2025 года, из 22,4 тыс. призванных на срочную военную службу заемщиков отсрочку по займам получили 20,1 тыс. человек. Общая сумма предоставленных отсрочек составила 7,5 млрд тенге", – рассказали в АРРФР.

Что нужно сделать для получения отсрочки?

Отсрочка предоставляется без заявления: данные о призыве передаются Министерством обороны в кредитное бюро, а затем – в банки и микрофинансовые организации. Банки и микрофинансовые организации обязаны оформить отсрочку в течение 15 календарных дней с момента получения уведомления.

"Информирование осуществляется письменно и/или онлайн без необходимости личного присутствия или подписания дополнительных соглашений. Мера распространяется на основной долг и начисляемое вознаграждение. Также на период отсрочки запрещено начисление штрафов, пеней и применение мер взыскания. В случае досрочного исключения из списков воинской части отсрочка сохраняется еще на 60 дней", – рассказали в агентстве.

При желании отказаться от отсрочки солдат обязан направить письменное уведомление в течение 14 календарных дней. В таком случае кредитор отменяет применение отсрочки. Что касается кредиторов, если в течение 30 дней не достигнуто соглашение по изменению условий, это расценивается как отказ.

Отсрочка не предоставляется, если по кредиту уже вынесено судебное решение, заключено мировое соглашение или оформлена исполнительная надпись.

В случае неполучения отсрочки в автоматическом порядке военнослужащий может:

  • направить письменное заявление в финансовую организацию;
  • обратиться в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.

9 апреля 2025 года депутаты Мажилиса Парламента одобрили во втором чтении законопроект по вопросам развития финансового рынка и защиты прав потребителей финансовых услуг, В числе поправок – введение запрета на предоставление займов военнослужащим на период прохождения ими срочной воинской службы.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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