Казахстан в эпицентре конкурирующих политических систем: какие результаты дает многовекторность

В преддверии очередной годовщины Дня Республики обращает на себя внимание уникальная способность Казахстана поддерживать вокруг своих границ благоприятную международную среду. В то время как на глобальном уровне обстановка сегодня крайне наэлектризована и напоминает пороховую бочку.

Многосторонние отношения и безопасность

Главной причиной имеющихся позитивных результатов в области многосторонних отношений и безопасности является выверенный стиль управления президента Токаева и те усилия казахстанских дипломатов, которые в комплексе позволяют поддерживать хорошие отношения с соседними государствами, прагматично взаимодействовать с иностранными партнерами из стран ближнего и дальнего зарубежья.

По сути, философия главы государства, основанная на выстраивании широкой сети партнерства, во многом позволяет сегодня Казахстану держать "внешнеполитический фронт" стабильным и спокойным. Это и есть та самая многовекторность, о который эксперты так много говорили ранее, но не могли описать ее реальные возможности. Теперь мы видим, что многовекторность способна помочь государству стабильно развиваться даже при самых негативных внешних сценариях.

Усиливает эту концепцию эффективная работа казахстанских дипломатов, позволяющая на фоне заметного ухудшения международной безопасности сохранять отношения с ключевыми партнерами более гибкими.

Тот факт, что глобальная безопасность действительно продемонстрировала заметное ухудшение в 2022 году (по сравнению с годами ранее), подтверждает доклад исследовательского института Sipri, изучающего конфликты. В нем, в частности, отмечается, что за последние годы гораздо участились локальные конфликты и прокси-войны, возросли военные расходы стран, усилилась вынужденная миграция, обострилась острая нехватка продовольствия.

В результате этих аномальных явлений сегодня страдают миллионы людей, что ведет за собой серьезные человеческие и экономические издержки по всему миру. Например, только один конфликт в Украине обострил проблему глобального голода, причем Украина была лишь 1 из 56 стран, переживших вооруженный конфликт в 2022 году.

Удержать баланс

Таким образом, в условиях, когда справедливость современного международного порядка ставится под сомнение все большими игроками, координировать работу со всеми ключевыми партнерами, включая Восток и Запад, становится все проблематичнее. И вдвойне тяжело Казахстану, чьи ближайшие соседи непосредственно вовлечены в это мировое противостояние.

Казахстан оказался в центре конкурирующих политических систем и должен совершенно хладнокровно в такой ситуации держать баланс. Именно поэтому наша дипломатия выступает за подлинную многосторонность и общепризнанные международные правила и порядок, которые пользуются поддержкой подавляющего большинства стран мира. Именно поэтому нашего президента принимают и внимательно выслушивают в Нью-Йорке, Берлине, Париже, Москве и Пекине. Голос политического разума звучит громко, когда повсюду разгорается кризис доверия.