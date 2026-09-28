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Мнения

Не продавайте свой абонентский номер и аккаунты: как работает схема "активаторов"

сим-карта, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 15:28 Фото: pexels
Купить SIM-карту, зарегистрировать на нее WhatsApp или Telegramи передать заказчику за пару тысяч тенге – казалось бы, что тут сложного. Но именно так тысячи людей, часто сами того не подозревая, становятся звеном в мошеннической цепочке.

МВД Казахстана называет таких людей "активаторами" – за денежное вознаграждение они покупают или регистрируют SIM-карты, создают на них аккаунты в мессенджерах и соцсетях и передают доступ третьим лицам (злоумышленникам). Подобные объявления о "легком заработке" массово расходятся по соцсетям и чатам, и выглядят они безобидно.

Дальше начинается самое неприятное. Переданные номера и аккаунты используют для звонков и рассылок гражданам, регистрации фиктивных профилей, распространения вредоносных ссылок. Человек, продавший SIM-карту за небольшие деньги, зачастую даже не догадывается, что стал частью инфраструктуры киберпреступников.

Как это работает на практике

Схема вербовки простая: организаторы обещают быстрый заработок и убеждают, что регистрация номера или аккаунта – дело безобидное, никаких последствий не будет. В последнее время в такие истории все чаще втягивают подростков.

Киберполиция регулярно выявляет и пресекает подобные цепочки – устанавливает тех, кто массово активирует SIM-карты, каналы передачи номеров, связь конкретных активаций с случаями мошенничества.

В отдельных операциях у фигурантов изымали сотни SIM-карт и целые комплекты оборудования для их массовой регистрации.

Один из таких случаев произошел в марте 2025 года в Костанае. Полиция вышла на 18-летнего парня, который нашел в Telegram объявление о заработке на регистрации номеров. Он активировал SIM-карты разных операторов и передавал доступ покупателям. При обыске у него изъяли около 350 SIM-карт.

Чем это грозит лично вам

Тут важный момент, который многие упускают: если ваш номер или аккаунт в итоге использовали в преступной схеме, отговорка "я просто продал симку" не всегда сработает. Если следствие установит, что ваши действия способствовали совершению преступления – ответственность наступит по законодательству Казахстана, независимо от того, участвовали ли вы в самом мошенничестве.

Как не попасться

Не регистрируйте SIM-карты и аккаунты по просьбе незнакомых людей. Не передавайте никому доступ к своим учетным записям, персональные данные, SMS-коды – даже если звонящий представляется сотрудником оператора связи или банка, это классический прием мошенников.

Не продавайте и не сдавайте "в аренду" свои номера и аккаунты. И, пожалуй, главное – относитесь скептически к любым предложениям легких денег в соцсетях, за ними почти всегда что-то стоит.

Отдельный совет родителям: стоит заранее поговорить с детьми и объяснить, что "просто зарегистрировать номер за деньги" – не безобидная подработка, а зачастую часть преступной схемы.

Если вам поступит подобное предложение – просто откажитесь. Быстрый заработок, который предлагают неизвестные люди, почти всегда оборачивается вовлечением в мошенничество, а иногда и уголовной ответственностью.

Столкнулись с похожей схемой или подозреваете мошенничество?

Обращайтесь на горячую линию: 87172 570162, сайт: www.cybercrime.kz, Instagram: @cybercrime.kz

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Фото Жандос Сүйінбай
Жандос Сүйінбай
Начальник Департамента по противодействию киберпреступности МВД РК
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