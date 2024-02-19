Выплата компенсаций всем гражданам: новая схема мошенничества

О новой схеме мошенничества подробнее Zakon.kz рассказал Александр Терентьев, директор департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

В последние месяцы в социальных сетях Facebook, Instagram частенько можно увидеть рекламу сайтов якобы госорганов с манящими заголовками: "Новость дня! Каждому доступна выплата в размере 3 млн. Проверьте свой ИИН на сайте…" или "Выплата компенсаций всем гражданам от Министерства мруда и социальной защиты населения РК" и другое. Это новая схема мошенничества про выплату компенсаций от разных государственных структур и крупных банков.

"Наибольшая активность мошенников наблюдается в социальных сетях, где распространяются посты и размещаются ссылки на фейковые сайты с активной рекламой по выплатам компенсаций гражданам. Мошенники в своих схемах используют базовые человеческие чувства, к примеру, связанные с легкой наживой. Для максимального вовлечения граждан они под каждым рекламным постом размещают комментарии ботов с текстами: "Спасибо за быструю выплату", "Сумма поступила день в день!", "Срочно подавайте заявки". Александр Терентьев

Фото: из личного архива Александра Терентьева

После перехода на данные сайты одним из главных условий получения этих денег будет предоставление персональных данных, таких как ИИН, данные банковской карты и ввод SMS сообщения. Компенсация будет выплачена только зарегистрированным гражданам.

"Отмечаю, что как только граждане введут запрашиваемую информацию, то автоматически предоставляют доступ аферистам к персональным данным, которые в последующем могут списать все денежные средства со счетов граждан или даже оформить кредит. Также, после перехода на сомнительные сайты есть риск столкнуться с хакерской атакой, которая основывается на установке шпионской программы на ваши гаджеты. Посредством данных программ мошенники получают доступ к вашему онлайн-банкингу и другим персональным данным". Александр Терентьев

Всегда помните о фишинговых атаках

Мошенники создают вредоносные сайты похожие на действующие (к примеру, известного банка или онлайн-магазина), используя их шрифты, логотипы и общую узнаваемую стилистику оформления и рассылают от их имени заманчивые предложения с конкурсами, опросами и призами на электронные адреса граждан. На первый взгляд достаточно сложно определить, является ли сайт достоверным, единственное отличие может быть в заголовке на одну буквы или в цветовой гамме. Цель мошенника - обмануть пользователя и заставить его раскрыть конфиденциальную информацию о себе и своей карточке.

Также подмена сйта применяется для маркетплейсов. При покупке товаров через интернет часто предполагается полная или частичная предоплата. В итоге все перечисленные деньги попадают на счет владельца магазина, который получив предоплату, может попросту не выслать товар, или выслать товар ненадлежащего качества или не соответствующий описанию.

Кроме того, интернет-ресурсы могут быть зарегистрированы с помощью зарубежных сайтов, предоставляющих услуги анонимизации, что в ряде случаев затрудняет получение достоверных сведений о мошенниках. Также не стоит проходить регистрацию на подозрительных интернет-ресурсах и передавать таким образом неизвестным лицам свои личные данные. Александр Терентьев

Основные правила безопасности, который должен знать каждый:

всегда проверяйте информацию только на официальных сайтах;

не разглашайте свои личные и банковские данные. Не передавайте карты третьим лицам;

не доверяйте звонкам неизвестных, которые заводят речь о деньгах, и лучше перезвоните в колл-центр банка;

не устанавливайте приложения на телефон из неавторизированных магазинов и внимательно следите за настройками конфиденциальности;

не отключайте функцию 3D-Secure на платежной карте;

настройте SMS- и push-уведомления в мобильном банкинге, чтобы видеть все транзакции;

совершайте все онлайн-покупки с помощью отдельной платежной карты, не привязанной к зарплатной, и только на проверенных сайтах;

не запускайте неизвестные вложенные файлы, присланные на электронную почту и мессенджеры;

в случае перехода в фишинговый сайт, не вводите персональные данные;

необходимо установить надежную антивирусную программу, которая не позволит переходить в мошеннические сайты;

в случае кражи денежных средств, обращайтесь в правоохранительные органы.

"Единственный способ избежать денежных потерь при общении с социальными инженерами – критически воспринимайте любые предложения, связанные с деньгами, будь то компенсации, выигрыш в лотерею, легкая подработка или выгодные инвестиции", – подытожил Александр Терентьев.

Всегда перепроверяйте информацию и никогда не торопитесь при принятии важных финансовых решений.