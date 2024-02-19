Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Выплата компенсаций всем гражданам: новая схема мошенничества

Мошеннические манипуляции Фото: pixabay
О новой схеме мошенничества подробнее Zakon.kz рассказал Александр Терентьев, директор департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

В последние месяцы в социальных сетях Facebook, Instagram частенько можно увидеть рекламу сайтов якобы госорганов с манящими заголовками: "Новость дня! Каждому доступна выплата в размере 3 млн. Проверьте свой ИИН на сайте…" или "Выплата компенсаций всем гражданам от Министерства мруда и социальной защиты населения РК" и другое. Это новая схема мошенничества про выплату компенсаций от разных государственных структур и крупных банков.

"Наибольшая активность мошенников наблюдается в социальных сетях, где распространяются посты и размещаются ссылки на фейковые сайты с активной рекламой по выплатам компенсаций гражданам. Мошенники в своих схемах используют базовые человеческие чувства, к примеру, связанные с легкой наживой. Для максимального вовлечения граждан они под каждым рекламным постом размещают комментарии ботов с текстами: "Спасибо за быструю выплату", "Сумма поступила день в день!", "Срочно подавайте заявки".Александр Терентьев
Мошеннические манипуляции

Фото: из личного архива Александра Терентьева

После перехода на данные сайты одним из главных условий получения этих денег будет предоставление персональных данных, таких как ИИН, данные банковской карты и ввод SMS сообщения. Компенсация будет выплачена только зарегистрированным гражданам.

"Отмечаю, что как только граждане введут запрашиваемую информацию, то автоматически предоставляют доступ аферистам к персональным данным, которые в последующем могут списать все денежные средства со счетов граждан или даже оформить кредит. Также, после перехода на сомнительные сайты есть риск столкнуться с хакерской атакой, которая основывается на установке шпионской программы на ваши гаджеты. Посредством данных программ мошенники получают доступ к вашему онлайн-банкингу и другим персональным данным".Александр Терентьев

Всегда помните о фишинговых атаках

Мошенники создают вредоносные сайты похожие на действующие (к примеру, известного банка или онлайн-магазина), используя их шрифты, логотипы и общую узнаваемую стилистику оформления и рассылают от их имени заманчивые предложения с конкурсами, опросами и призами на электронные адреса граждан. На первый взгляд достаточно сложно определить, является ли сайт достоверным, единственное отличие может быть в заголовке на одну буквы или в цветовой гамме. Цель мошенника - обмануть пользователя и заставить его раскрыть конфиденциальную информацию о себе и своей карточке.

Также подмена сйта применяется для маркетплейсов. При покупке товаров через интернет часто предполагается полная или частичная предоплата. В итоге все перечисленные деньги попадают на счет владельца магазина, который получив предоплату, может попросту не выслать товар, или выслать товар ненадлежащего качества или не соответствующий описанию.

Кроме того, интернет-ресурсы могут быть зарегистрированы с помощью зарубежных сайтов, предоставляющих услуги анонимизации, что в ряде случаев затрудняет получение достоверных сведений о мошенниках. Также не стоит проходить регистрацию на подозрительных интернет-ресурсах и передавать таким образом неизвестным лицам свои личные данные.Александр Терентьев

Основные правила безопасности, который должен знать каждый:

  • всегда проверяйте информацию только на официальных сайтах;
  • не разглашайте свои личные и банковские данные. Не передавайте карты третьим лицам;
  • не доверяйте звонкам неизвестных, которые заводят речь о деньгах, и лучше перезвоните в колл-центр банка;
  • не устанавливайте приложения на телефон из неавторизированных магазинов и внимательно следите за настройками конфиденциальности;
  • не отключайте функцию 3D-Secure на платежной карте;
  • настройте SMS- и push-уведомления в мобильном банкинге, чтобы видеть все транзакции;
  • совершайте все онлайн-покупки с помощью отдельной платежной карты, не привязанной к зарплатной, и только на проверенных сайтах;
  • не запускайте неизвестные вложенные файлы, присланные на электронную почту и мессенджеры;
  • в случае перехода в фишинговый сайт, не вводите персональные данные;
  • необходимо установить надежную антивирусную программу, которая не позволит переходить в мошеннические сайты;
  • в случае кражи денежных средств, обращайтесь в правоохранительные органы.

"Единственный способ избежать денежных потерь при общении с социальными инженерами – критически воспринимайте любые предложения, связанные с деньгами, будь то компенсации, выигрыш в лотерею, легкая подработка или выгодные инвестиции", – подытожил Александр Терентьев.

Всегда перепроверяйте информацию и никогда не торопитесь при принятии важных финансовых решений.

Читайте также

Возражения на стадии заявки на товарный знак
Возражения на стадии заявки на товарный знак
"Помогу урегулировать задолженность с банком и МФО": не доверяйте недобросовестным посредникам
"Помогу урегулировать задолженность с банком и МФО": не доверяйте недобросовестным посредникам
Эксперт рассказал об оспаривании регистрации товарного знака
Эксперт рассказал об оспаривании регистрации товарного знака
Александр Терентьев
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Подделка тестов для анализов: Минздрав Казахстана начал проверку
Подделка тестов для анализов: Минздрав Казахстана начал проверку
Миллионы долларов получил Казахстан безвозмездно от Всемирного банка
Миллионы долларов получил Казахстан безвозмездно от Всемирного банка
МВД Казахстана обратилось с важным заявлением к водителям
МВД Казахстана обратилось с важным заявлением к водителям
термометр
Заморозки до -45: синоптики выпустили предупреждение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: