Политолог высказался о развитии городов

Строительство городов исконно является характеристикой цивилизованного развития нации. В казахском языке понятие культура – "мәдениет" – было заимствовано из арабского словаря, где "мәдина" означает город.

В современных условиях развитие мегаполисов, их "прирастание" за счет городов-спутников также является велением времени. Формирование вокруг мегаполисов городов-спутников является вполне закономерным и означает активную динамику в той или иной стране. Например, одним из самых успешных городов-спутников является Те-Вудленс, расположенный в 45 км от Хьюстона, США. Данный город получил свое экономическое развитие благодаря релокации многих компаний из крупных городов. К 2000 году из всех офисов, которые создавались в агломерации Хьюстона, треть приходилась на Те-Вудлендс, включая и офис Chicago Bridge & Iron. Известная нефтяная компания Exxon Mobil также построила там свой офис для 10 тыс. сотрудников…



В Казахстане практика создания городов-спутников у мегаполисов только зарождается. Так, есть концепция развития G4 City вокруг Алматы. Концепция подразумевает создание городов-спутников не только для разгрузки мегаполиса, но и для модернизации социальной среды вокруг и формирования на их основе новых точек экономического роста. Стоит отметить, что рост численности населения в пригородных селах также способствует созданию городов-спутников уже с модернизированной социальной инфраструктурой и собственной перспективой развития.

В тесной связи с Алматы сегодня динамично развиваются такие города, как Конаев и Талгар. К ним можно отнести и бывший поселок городского типа Жетыген (новое название – Алатау), который получил статус города областного значения.

Президент Токаев 9 января 2024 года постановил отнести село Жетыген Илийского района Алматинской области к категории города областного уровня и переименовать его в город Алатау.

Урбанизация территорий страны является показателем динамики индустриализации и новых экономических возможностей развития государства. В нашей стране в 2023 году количество областей составило 17, районов – 188, городов – 89, в том числе республиканского значения – 3, поселков – 29, сельских округов – 2177, сел – 6 295.

Понятно, что в условиях активной социальной модернизации увеличение численности населенных пунктов, их промышленной и в целом экономической специализации, роста политического статуса создает хорошие возможности для жителей этого населенного пункта. В настоящий момент во вновь образованном городе Алатау общей площадью 88 тысяч гектаров проживает 52,7 тысячи человек. В рамках реализации поручения президента РК Министерством национальной экономики разработан План организационных мероприятий по созданию нового города Алатау ("О некоторых вопросах административно-территориального устройства Алматинской области"), который предусматривает модернизацию дорожных сетей, объектов инженерной, социальной инфраструктуры, создание новых рабочих мест, привлечение инвестиций, технологий, активизацию дополнительных финансовых потоков, развитие динамичной предпринимательской среды, увеличение налоговых поступлений, что, в свою очередь, будет способствовать улучшению инвестиционной привлекательности и экономической стабильности всего региона.

Примечательно, что правительством одобрено решение о расширении территории СЭЗ (Специальной экономической зоны) с 30 тыс. до 96,5 тыс. га и переименование СЭЗ G4 City в СЭЗ Alatau. Таким образом, вся территория города Алатау и часть города Конаев отнесены к территории СЭЗ.

Эксперты предполагают, что близкое расположение к южному мегаполису Казахстана – Алматы – будет способствовать быстрому экономическому развитию города Алатау. Как известно, южная столица является центром крупного бизнеса Казахстана и точкой притяжения мигрирующих в "южную столицу" деятельных, социально активных людей, способных составить социальный капитал нового города. К примеру, сейчас появилась достаточно хорошая возможность привлечь, например, многие компании, релоцированные из-за войны в Украине в Алматы. Создание "продвинутой" инфраструктуры, прежде всего, в сфере высоких технологий, может придать особый шарм и импульс развитию нового города и региона Алматинской области как своеобразной "силиконовой долины" Казахстана при должном подходе.

Так, на территории СЭЗ предполагается размещение более 170 проектов по 17 наименованиям ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности) по приоритетным видам деятельности на общую сумму 12,5 трлн. тенге с созданием 110 тыс. новых рабочих мест. По прогнозным данным, после выхода на проектную мощность объектов СЭЗ их оценочный суммарный вклад за весь период составит 47,3 трлн. тенге, в том числе мультипликативный эффект в размере 17 трлн. тенге. Необходимо отметить, что на каждый 1 тенге госинвестиций привлекается 3,8 тенге частных, в том числе и зарубежных.

Таким образом, можно сказать, что решение о создании нового города Алатау президентом страны представляет собой решительный шаг в направлении как реформирования государственно-административного устройства республики, так и придания нового импульса социально-экономической жизни Казахстана в целом.