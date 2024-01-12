Политолог высказался о новом городе между Алматы и Капшагаем

Политолог Данияр Ашимбаев заявил, что создание нового города в Алматинской области вызвало весьма оживленную реакцию, особенно, на фоне достаточно амбициозных планов республиканского и областного руководства.

По его словам, ради справедливости, нужно отметить ряд аспектов проблемы.

Первое – миграционные, демографические и социально-экономические причины достаточно сильно изменили региональную структуру страны. Ряд населенных пунктов, имеющих статус села или посtлка, быстро набрал численность, а несколько городов просели по численности населения.

"Этот процесс не нов. Львиная доля современных городов выросла из сел и рабочих поселков. Некоторым городам (к примеру, Каркаралинск), напротив, понизили статус. В свое время (1995-1997) была проведена оптимизация региональной структуры с упразднением части областей и районов. Затем происходили корректировки в виде передачи территорий и переноса областных центров. В 2018 году городом республиканского значения стал Шымкент. В последние годы были вновь созданы три области, ряд районов, два населенных пункта стали городами. В планах снижение статуса трех городов и повышение статуса ряда крупных сел. К числу таких, в частности, относится и уже бывший Жетыген, население которого превысило 50 тыс. человек (в него включены и поселки Заречное и Коянкус, а также дачные массивы). Это естественный процесс", – написал в свое Telegram-канале Ашимбаев.

Второе – есть проблема развития Алматы и Алматинской агломерации. Население южной столицы стремительно растет, а в орбиту влияния мегаполиса входит все большее число территорий. Не так давно городу неоднократно передавались те или иные куски области, на территории которых созданы Алатауский и Наурызбаевский районы. В свое время была попытка развивать Капчагай, но она далеко не пошла.

"Остается проблема дачных поселков, их в области 674, где проживают 188 тыс. человек. Требует решения и маятниковая миграция. Ежедневно из области в Алматы заезжают и уезжают обратно около 400 тыс. человек. Обеспечение их работой – одна из главных задач новой области", – написал политолог.

Он отметил, что реорганизация Алматинской области с переносом областного центра в Капчагай (ставший Конаевым), разработка и принятие планов развития области, города и агломерации позволяют создать более системную основу для модернизации и децентрализации региона.

Третье – уже достаточно давно был разработан проект города-спутника Алматы (точнее – четырех городов) под названием "Gate 4 City" (название, честно говоря, не очень удачное, поскольку практически все выговаривали как "Gay City"). У проекта есть инвестор в лице "Caspian Group", план развития были приняты давно (недавно обновлены) и, более или менее, находятся в работе.

В итоге, проект решили провести через ребрендинг, использовав традиционное в Алматинском регионе название "Алатау".

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"Даже если не рассматривать амбициозные проекты, то создание нового города на базе большого села закономерно само по себе. Этот проект хорошо совместим с потребностью в децентрализации Алматы, созданием новой индустриальной зоны, а также имеет перспективы адекватного развития жилищного сектора вкупе с образовательной, медицинский и социальной сфер. Последняя тема очень болезненно развивается в Алматы, где застройщики вкупе с городскими властями ее практически проигнорировали. По данным партии "Аманат", в мегаполисе в минувшем году не построили ни одной школы – на фоне десятков, если не сотен, не очень качественно построенных жилых комплексов, имеющих проблемы с водо- и энергоснабжением", – написал он.

По его словам, идея нового города между Алматы и Капшагаем может при грамотной реализации часть этих проблем решить. Планы развития очень амбициозные, с постоянным употреблением формулировки "что-то мирового уровня". Туризм, индустрия, логистика, медицинский и образовательный кластер, международный центр развития бизнеса. Два миллиона жителей – через четверть века.

Основой проекта будет СЭЗ "G4 City" (ныне СЭЗ "Алатау"), созданная в прошлом году. В декабре, по поручению президента, ее площадь увеличилась с 30 тыс. до 96,5 тыс. га.

"Определено, что на территории СЭЗ будут размещены производства по таким видам, как переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков; производство ковров и ковровых изделий; ткацкое производство; отделка тканей и текстильных изделий; производство обуви; производство древесной массы и целлюлозы; производство бумаги и картона; производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары; производство изделий из асбестоцемента и волокнистого цемента; строительство жилых и нежилых помещений; строительство водных сооружений; складирование и хранение грузов; транспортная обработка грузов; вспомогательная деятельность сухопутного транспорта", – сказал политолог.

Ашимбаев отметил, что несмотря на то, что G4 – старый проект, ответственности за его развитие не было. Теперь будет аким нового города. Для привлечения инвестиций создана соответствующая инфраструктура СЭЗ. По планам разработчиков, реализация проектов развития приведет к созданию новых 139,9 тыс. рабочих мест, привлечению 15,2 трлн. тенге прямых инвестиций, увеличению экспорта на 675,7 млрд. тенге и т.д. Все это требует не только больших вложений, адекватного управления и жесткого контроля, которые в наших условиях не являются константами.

"Само по себе преобразование в город и консолидация нескольких населенных пунктов – это хорошо. Развитие пригородной зоны Алматы, не просто как части городской агломерации, а в качестве самостоятельного центра – тоже, в целом, позитивно", – резюмировала политолог.

По его словам, наличие единой концепции развития агломерации делает проекты не конкурентными, а взаимодополняющими. Ну, а как все получится – покажет время. Идеи неплохие, теперь все зависит от исполнения.

Ранее стало известно, что Cело Жетыген в Алматинской области стало городом Алатау. Соответствующий указ подписал Касым-Жомарт Токаев 9 января 2024 года.