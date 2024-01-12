Эксперт рассказал об интеллектуальном и техническом перевооружении компаний

Как говорится, раньше все было лучше. Вода мокрее, сахар слаще, деревья выше. В этом полно преувеличений, идеализированных воспоминаний, но кое в чем эти воспоминания существенны.

Лично для меня, инженера и юриста в области интеллектуальной собственности ("ИС"), это и воспоминания об организации изобретательской работы на предприятиях в СССР, и о массовости движения изобретателей и рационализаторов.



Изобретать пытались многие, конечно, в первую очередь инженерные работники, а также выпускники техникумов и технических училищ. Там, где не оказывалось изобретения, часто присутствовало и применялось рационализаторское предложение, подчас приносящее не меньший, но и больший экономический эффект. На мой взгляд, сейчас стоит задуматься о полезности и необходимости возрождения работы изобретателей и рационализаторов, постараться использовать пока невостребованный интеллектуальный человеческий потенциал.

Пусть чуть поверхностно, но посмотрим, что создается творческим трудом работников компаний.

Изобретения. Это такие научно-инженерные разработки, результатом которых являются новые технические решения. Новые не только в Казахстане, но и во всем мире. Эти решения имеют так называемый "изобретательский уровень", то есть созданы творческим путем и не очевидны для специалистов, для решения поставленной задачи. Их можно воплотить в жизнь, использовать уже сейчас – современный уровень техники позволяет это делать, то есть у них есть "промышленная применимость".

Ступенькой ниже стоят полезные модели. Это тоже технические решения, перечень объектов такой же как для изобретений, но они уже не требуют соответствия условию "изобретательский уровень" и международной новизны. Они регистрируются проще и быстрее, но и срок их охраны существенно меньше, чем у изобретений – только суммарно 8 лет, а не 20.

Если разработка не соответствует указанным критериям регистрационной способности изобретений и полезных моделей, она может быть рационализаторским предложением – техническим решением, например, по созданию или изменению конструкции изделия, совершенствованию технологии производства, состава материала. Рацпредложение является новым и полезным в рамках конкретного предприятия, юридического лица, а не в мире или в Казахстане. Критериями здесь являются полезность и новизна для именно этого предприятия, хотя это решение, возможно уже и было известно в других странах мира или даже на других предприятиях Казахстана. Главное, что это решение полезно – может помочь извлечь дополнительный доход или сэкономить деньги, или решить другие проблемы.

И, наконец, ноу-хау. Известно, что при выдаче патента его описание и формула публикуются, становятся известны всем заинтересованным лицам. Однако это не всегда нужно и полезно, и некоторые разработки целесообразно сохранить в тайне. В большинстве случаев это возможно, хотя, конечно, определенную работу в этом направлении провести будет нужно.

В советское время создание и руководство изобретательской и рационализаторской деятельностью было обычной обязанностью руководства крупных предприятий. В Казахстане, насколько мне известно, особенно на горно-обогатительных, химических и металлургических комбинатах и заводах, существовали патентные отделы, которые в настоящее время в основном остались только в некоторых научно-исследовательских институтах и университетах. Хорошо, если для их подсчета нужны пальцы обеих рук.

Мне кажется, что после распада СССР и перестройки уже прошло достаточно времени, чтобы понять степень износа оборудования советского времени, осмыслить необходимое развитие производств, разобраться с тем, что без перевооружения и технологического обновления компаний не достичь серьезных результатов, что нужно использовать потенциал сотрудников, и конкурировать не только на основе имеющихся природных ресурсов, но и их глубокой переработки и получения сначала полуфабрикатов и прекурсоров, а затем и конечных продуктов.

Если возникнет понимание необходимости создания патентных подразделений или возрождения такой работы, нужно будет сначала посмотреть, какие активы ИС уже имеются. Они могут быть использованы, но не оформлены, не учтены, или уже созданы, но пока не использованы. Чтобы осмотреться и увидеть свои интеллектуальные активы и потенциал рекомендуется провести ревизию объектов ИС.

Обычно такая работа в себя также включает:

Проверку наличия и правильности регистрации имеющихся товарных знаков и действующих патентов, лицензионных договоров.

Где возможно, восстановление утерянных регистраций и регистрация новых товарных знаков и патентов.

Прекращение работы с уже ненужными объектами (здесь иногда нужна дополнительная работа, а не просто прекращение делопроизводства).

Подготовку и регистрацию дополнительных лицензионных договоров с третьими лицами.

Осуществление работ по выплате и подготовка методических рекомендаций по выплате авторских вознаграждений.

Подготовку методических рекомендаций по порядку работы со служебными изобретениями, рационализаторскими предложениями и ноу-хау компании. Подготовку инструкций по порядку работы с конфиденциальной информацией.

Разрешение патентных споров со сторонними организациями. Они могут инициироваться как вашей компанией, так и против вас.

Разрешение патентных споров с бывшими сотрудниками предприятия в отношении используемых разработок.

Участие и представление интересов предприятия в разрешении судебных споров по совместному владению патентами на изобретения.

и прочее.

В связи с тем, что именно техническое перевооружение дает новый толчок в развитии компании, очень рекомендуем позаботиться о возрождении или создании патентных или, правильнее, патентно-лицензионных подразделений на предприятиях, разработать и инструкции, и методические пособия, и систему защиты ноу-хау, изобретений, полезных моделей и рационализаторских предложений. Конечно, нужна и система стимулирования творческой деятельности работников предприятия, в том числе и материального.

Искренне верим, что это поможет развить потенциал компании, показать партнерам и потребителям интеллектуальную и технологическую составляющую продукции, наладить патентно-лицензионную работу для лицензирования собственных технических и организационных решений, и для внедрения у себя полезных разработок других компаний и научно-исследовательских институтов.