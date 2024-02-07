"Помогу урегулировать задолженность с банком и МФО": не доверяйте недобросовестным посредникам

В Казахстане активизировались недобросовестные посредники, предлагающие услуги по реструктуризации кредитов за отдельную плату.

Мошенники предлагают услуги по составлению и подаче заявлений на процедуру урегулирования просроченных займов по потребительским кредитам и микрозаймам в кредитные организации. Они убеждают граждан, что обращения, поданные самостоятельно не будут рассмотрены.

Подробнее об этом Zakon.kz рассказал директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Александр Терентьев.

В целях защиты прав потребителей финансовых услуг с 1 октября 2021 года действует единый законодательный порядок урегулирования кредитными организациями задолженности неплатежеспособных заемщиков – физических лиц. Банки и микрофинансовые организации на законодательном уровне обязаны рассматривать заявления граждан на реструктуризацию просроченной задолженности по займам и микрокредитам.

Алгоритм действий заемщиков простой, и никому платить денег за это не надо! Напомню гражданам алгоритм действий, в случае возникновения у них просрочки по кредиту.

1. Банк или МФО обязаны уведомить заемщика о возникшей просрочке в течение 20 дней с момента ее наступления. В уведомлении кредиторы должны также проинформировать граждан:

о необходимости внесения платежей с указанием точного размера возникшей просрочки;

праве заемщика – физического лица обратиться к кредитору;

о последствиях невыполнения своих обязательств по кредитам и микрозаймам.

"Поэтому, если заемщик не может исполнять свои обязательства, то в первую очередь ему нужно обратиться с заявлением в банк или микрофинансовую организацию. Ни в коем случае нельзя скрываться от кредитора! Положительный выход из ситуации в интересах не только заемщика, но и кредитной организации. Поэтому, чем раньше будут приняты меры по урегулированию, тем скорее будет найден взаимоприемлемый вариант погашения задолженности".

2. После получения от кредитора уведомления о возникшей просрочке заемщику необходимо в течение 30 дней с даты наступления просрочки обратиться в финансовую организацию, в которой он обслуживается для реструктуризации кредита с письменным заявлением или иным способом, который прописан в договоре.

В своем заявлении необходимо указать:

Причину неисполнения своих обязательств. Важно иметь на руках документы, подтверждающие возникшие у вас сложности. Свои варианты по исполнению обязательств.

Согласно законодательству, внесение изменений в условия договора кредитования предусматривает следующее:

изменение в сторону уменьшения ставки вознаграждения по займу или микрокредиту;

отсрочку платежа по основному долгу и (или) вознаграждению;

изменение метода погашения задолженности или очередности погашения задолженности, в том числе с погашением основного долга в приоритетном порядке;

изменение срока займа;

прощение просроченного основного долга и (или) вознаграждения, отмену неустойки (штрафа, пени), комиссий и иных платежей, связанных с обслуживанием банковского займа;

самостоятельную реализацию залогодателем недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки;

представление отступного взамен исполнения обязательства по договору кредитования путем передачи кредитору залогового имущества;

реализацию недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, с передачей обязательства кредитования покупателю.

Банк обязан принять заявление, зарегистрировать и рассмотреть. В течение 15 календарных дней – предоставить ответ:

согласиться, принимая предложенные вами изменения в условия договора;

предложить свои варианты по изменению условий договора;

отказать, но с указанием мотивированного обоснования причин.

Основанием для обращения к кредитору с заявлением о внесении изменений в договор могут быть следующие сложившие обстоятельства:

потеря работы заемщика;

получение статуса социально уязвимых слоев населения (СУСН) либо получателя адресной социальной помощи (АСП);

временная нетрудоспособность, связанная с болезнью;

выход в отпуск по уходу за ребенком;

призыв на срочную воинскую службу;

смерть близкого родственника, супруга (супруги), повлекшие дополнительные расходы;

нанесение материального ущерба (кража, пожар, затопление и так далее).

"Важно! Именно заемщик должен предоставить кредитору информацию о своем финансовом и социальном положении, документально подтвердить факт снижения либо отсутствия доходов, что не позволяет ему исполнять в полном объеме свои обязательства. Непредставление запрашиваемых документов является основанием для оставления заявления заемщика без рассмотрения".

Решение по одобрению изменений в условия заключенного договора займа принимает уполномоченный орган кредитора по результатам рассмотрения предоставленных заемщиком документов, подтверждающих невозможность исполнения обязательств на действующих условиях договора и оценки его платежеспособности.

Внесение изменений в условия договора осуществляется в течение 15 календарных дней со дня принятия такого решения кредитором.

В случае, если заемщику не удалось достичь согласия с банком или МФО, то он вправе обратиться в Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР). При этом обязательно нужно предоставить подтверждение своего обращения к кредитору и недостижения взаимоприемлемого решения. Агентство на основании обращения в рамках своих полномочий инициирует документальную проверку в отношении кредитора и после завершения проверочных мероприятий предоставит оценку действий кредитора.

"Отмечаю, что в период рассмотрения агентством обращения от заемщика – физического лица, относящегося к СУСН, не допускается обращение взыскания на заложенное имущество путем подачи иска в суд либо во внесудебном порядке".

Справочно! Введенный в 2021 году единый и обязательный порядок урегулирования просроченной задолженности показал свою эффективность и позволил изменить условия договоров 1,3 млн заемщикам, из них за 2023 год кредиторами проведена реструктуризация займов 815 тыс. заемщиков (330 тыс. заемщиков банков, 485 тыс. заемщиков МФО).

Что будет, если заемщик не обратится в кредитную организацию?

Если не начать процесс урегулирования, кредитор вправе применить меры в отношении неплатежеспособного заемщика:

снять средства со счета должника в счет погашения займа (за исключением специальных счетов, предназначенных для получения пособий, алиментов, жилищных выплат, денег, внесенных на условиях депозита нотариуса, денег по договору об образовательном накопительном вкладе);

передать задолженность на досудебное взыскание и урегулирование коллекторскому агентству или уступить права требования третьим лицам;

кредиторы могут обратиться в суд для принудительного взыскания.