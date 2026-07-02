Казахстанцы подают заявления на коллективное урегулирование долгов: почему не стоит доверять посредникам

С 1 июля в Казахстане начала работу цифровая платформа finkelisim.kz для коллективного урегулирования задолженности по потребительским беззалоговым кредитам.

За первые дни работы на платформу поступило уже более 5 тыс. заявлений, что свидетельствует о высоком интересе граждан к новому механизму.

Заявление на платформе подается исключительно самим заемщиком через официальный сайт finkelisim.kz и не требует участия посредников или оплаты каких-либо услуг.

Подробнее рассказал Александр Терентьев, директор Департамента социальных проектов и повышения финансовой грамотности Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Любой новый государственный или финансовый сервис, которым интересуется большое количество людей, практически сразу становится объектом внимания различных посредников. Одни предлагают помощь за вознаграждение, другие обещают ускорить процесс рассмотрения или гарантировать положительное решение.

Однако в случае с коллективным урегулированием такие обещания не имеют под собой оснований.

Платформа работает автоматически, а соответствие установленным критериям проверяется на основании данных кредитных бюро и информации кредиторов. Ни один посредник не может повлиять на решение о допуске заемщика к процедуре или изменить ее условия.

Более того, обращение к неизвестным лицам может создать дополнительные риски. Для подачи заявления требуется пройти биометрическую идентификацию и предоставить согласие на обработку персональных данных. Передача своих персональных данных, документов, кодов подтверждения или доступа к личным кабинетам третьим лицам может привести к злоупотреблениям и даже стать причиной мошенничества.

Именно поэтому Агентство по регулированию и развитию финансового рынка рекомендует гражданам пользоваться платформой самостоятельно и обращаться только через официальные каналы.

Для кого создана платформа

Цифровая платформа разработана для граждан, которые оказались в сложной финансовой ситуации и одновременно имеют просроченную задолженность перед несколькими кредиторами.

Речь идет о задолженности по потребительским беззалоговым кредитам и микрокредитам перед банками, микрофинансовыми организациями или коллекторскими агентствами.

Главная цель платформы – помочь заемщику комплексно урегулировать задолженность, восстановить платежеспособность и не допустить дальнейшего ухудшения финансового положения.

До запуска платформы человеку приходилось самостоятельно обращаться к каждому кредитору отдельно, вести переговоры и пытаться договориться с каждым по отдельности. Теперь достаточно подать одно заявление, которое одновременно рассмотрят все кредиторы, перед которыми у заемщика имеются обязательства.

Фото: fingramota

Кто может воспользоваться процедурой

Подать заявление на платформе могут заемщики, которые одновременно соответствуют следующим условиям:

имеют просроченную задолженность сроком 90 и более календарных дней;

имеют задолженность перед двумя и более кредиторами;

совокупная сумма задолженности составляет от 150 до 1 600 МРП , что в 2026 году составляет от 648 750 тенге до 6 920 000 тенге;

, что в 2026 году составляет от 648 750 тенге до 6 920 000 тенге; по задолженности отсутствуют судебные акты о взыскании, исполнительные надписи нотариуса и иные меры принудительного взыскания;

в отношении заемщика не применяются процедуры восстановления платежеспособности, внесудебного или судебного банкротства.

Какие кредиты не подпадают под коллективное урегулирование

Важно учитывать, что новый механизм распространяется не на все виды кредитов.

В процедуре не могут участвовать:

ипотечные займы;

автокредиты;

кредиты и микрокредиты, связанные с предпринимательской деятельностью;

кредиты, оформленные мошенническим путем;

кредиты, по которым уже действует соглашение об урегулировании спора в порядке медиации;

задолженность, по которой применены процедуры банкротства или восстановления платежеспособности.

Если заемщик не соответствует критериям коллективного урегулирования, его обращение будет автоматически перенаправлено банковскому или микрофинансовому омбудсману для выработки совместного с кредитором решения по урегулированию задолженности.

Как подать заявление

Подать заявление можно только через цифровую платформу finkelisim.kz.

Для этого необходимо:

Зайти на сайт через интернет-браузер.

Пройти регистрацию и биометрическую идентификацию.

Подать заявление и дать согласие на обработку персональных данных.

После этого платформа автоматически проверит соответствие заемщика установленным критериям.

Если все условия соблюдены, информация будет направлена кредиторам, которые подтвердят размер задолженности и возможность участия заемщика в процедуре.

Далее заемщику будут направлены документы для подписания, включая единый график погашения задолженности и медиативные соглашения.

Важно помнить: после получения документов их необходимо подписать в течение 72 часов. Если этого не сделать, заявление будет считаться отозванным.

Как будет происходить погашение задолженности

После подписания документов кредиторы приостанавливают меры взыскания, а заемщику формируется единый график погашения задолженности.

Вместо нескольких платежей в разные банки и микрофинансовые организации человек вносит один платеж по единому графику, а платформа самостоятельно распределяет средства между кредиторами.

Для большинства заемщиков срок погашения может составлять до пяти лет, а для социально уязвимых категорий населения и получателей адресной социальной помощи до семи лет.

Фото: fingramota

Как будет развиваться платформа дальше

Запуск платформы – только первый этап создания единого цифрового механизма урегулирования задолженности. На первом этапе сервис охватывает потребительские беззалоговые кредиты и микрокредиты без судебных актов и исполнительных надписей.

В дальнейшем планируется расширение функционала платформы за счет включения задолженности, по которой уже имеются судебные решения, а также интеграция с механизмами восстановления платежеспособности и банкротства физических лиц.

Фактически речь идет о создании единого цифрового маршрута, который позволит гражданину пройти путь от досудебного урегулирования до других предусмотренных законодательством механизмов решения долговых проблем.

Главное правило – никаких посредников

Если вы испытываете финансовые трудности, не откладывайте решение проблемы и не ждите, пока задолженность перейдет в стадию принудительного взыскания.

При этом важно помнить несколько простых правил:

подавайте заявление самостоятельно через официальный сайт finkelisim.kz ;

через официальный сайт не передавайте третьим лицам свои персональные данные, коды подтверждения и доступ к личным кабинетам;

коды подтверждения и доступ к личным кабинетам; не доверяйте обещаниям гарантированного одобрения или ускоренного рассмотрения;

или ускоренного рассмотрения; внимательно изучайте документы перед их подписанием;

перед их подписанием; оценивайте свои финансовые возможности и соблюдайте условия достигнутых соглашений.

Цифровая платформа коллективного урегулирования создана прежде всего для того, чтобы помочь гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, восстановить платежеспособность и получить возможность постепенно выйти из долговой нагрузки. Именно поэтому пользоваться этим инструментом необходимо самостоятельно, ответственно и исключительно через официальные каналы.