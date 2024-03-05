Закончилась налоговая проверка с доначислением суммы более 200 млн. Что дальше?
Фото: pexels
А дальше возбуждение уголовного дела за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (ст. 245 УК).
Как этого можно избежать, Zakon.kz рассказала управляющий партнер ТОО "Fortune Partners" Дана Токмурзина.
Во-первых, нужно критично оценить результат проверки:
- Описано ли в нем нарушение и даны ли понятные расчеты.
- Соответствует ли позиция проверяющих закону.
Если ответы утвердительные, то следует обратить внимание на процедурную чистоту:
- Наличие корректного предписания (охват 3-5 лет в зависимости от размера субъекта бизнеса).
- Регистрация предписания в органе правовой статистики.
- Соответствие сроков проверки в Акте срокам, указанным в предписании.
- Наличие подписей всех проверяющих в уведомлении по результатам проверки.
В случае, если присутствуют нарушения материального и (или) процессуального характера, указанные выше, то следует рассмотреть возможность обжалования результата проверки.
Вполне возможно в досудебном либо судебном порядке получится отстоять свои права. Статистика выигрыша составляет примерно 30% и 60%, соответственно.
На период обжалования не будут:
- Производится взыскания недоимки.
- Блокироваться банковские счета.
- Также невозможно привлечение к административной либо уголовной ответственности.
По срокам процедура может занять до года.
На что обратить внимание:
- Подача иска в суд осуществляется в течение месяца с даты получения уведомления по результатам проверки либо досудебного обжалования. Обязательно обратите внимание на срок, иначе есть риск возврата иска.
- Подавать иск следует в СМАС. Не путайте данный административный суд с судом, который рассматривает дела по КОАП. В названиях обоих судов есть слово "административный".
- Обжаловать нужно именно уведомление, а не акт. Это процессуальная ошибка может дорого стоить.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript