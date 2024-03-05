Закончилась налоговая проверка с доначислением суммы более 200 млн. Что дальше?

А дальше возбуждение уголовного дела за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (ст. 245 УК).

Как этого можно избежать, Zakon.kz рассказала управляющий партнер ТОО "Fortune Partners" Дана Токмурзина.

Во-первых, нужно критично оценить результат проверки:

Описано ли в нем нарушение и даны ли понятные расчеты. Соответствует ли позиция проверяющих закону.

Если ответы утвердительные, то следует обратить внимание на процедурную чистоту:

Наличие корректного предписания (охват 3-5 лет в зависимости от размера субъекта бизнеса). Регистрация предписания в органе правовой статистики. Соответствие сроков проверки в Акте срокам, указанным в предписании. Наличие подписей всех проверяющих в уведомлении по результатам проверки.

В случае, если присутствуют нарушения материального и (или) процессуального характера, указанные выше, то следует рассмотреть возможность обжалования результата проверки.

Вполне возможно в досудебном либо судебном порядке получится отстоять свои права. Статистика выигрыша составляет примерно 30% и 60%, соответственно.

На период обжалования не будут:

Производится взыскания недоимки. Блокироваться банковские счета. Также невозможно привлечение к административной либо уголовной ответственности.

По срокам процедура может занять до года.

На что обратить внимание: