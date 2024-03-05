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Законодательство РК

Закончилась налоговая проверка с доначислением суммы более 200 млн. Что дальше?

налоги, проверка, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2024 12:27 Фото: pexels
А дальше возбуждение уголовного дела за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (ст. 245 УК).

Как этого можно избежать, Zakon.kz рассказала управляющий партнер ТОО "Fortune Partners" Дана Токмурзина.

Во-первых, нужно критично оценить результат проверки:

  1. Описано ли в нем нарушение и даны ли понятные расчеты.
  2. Соответствует ли позиция проверяющих закону.

Если ответы утвердительные, то следует обратить внимание на процедурную чистоту:

  1. Наличие корректного предписания (охват 3-5 лет в зависимости от размера субъекта бизнеса).
  2. Регистрация предписания в органе правовой статистики.
  3. Соответствие сроков проверки в Акте срокам, указанным в предписании.
  4. Наличие подписей всех проверяющих в уведомлении по результатам проверки.

В случае, если присутствуют нарушения материального и (или) процессуального характера, указанные выше, то следует рассмотреть возможность обжалования результата проверки.

Вполне возможно в досудебном либо судебном порядке получится отстоять свои права. Статистика выигрыша составляет примерно 30% и 60%, соответственно.

На период обжалования не будут:

  1. Производится взыскания недоимки.
  2. Блокироваться банковские счета.
  3. Также невозможно привлечение к административной либо уголовной ответственности.

По срокам процедура может занять до года.

На что обратить внимание:

  1. Подача иска в суд осуществляется в течение месяца с даты получения уведомления по результатам проверки либо досудебного обжалования. Обязательно обратите внимание на срок, иначе есть риск возврата иска.
  2. Подавать иск следует в СМАС. Не путайте данный административный суд с судом, который рассматривает дела по КОАП. В названиях обоих судов есть слово "административный".
  3. Обжаловать нужно именно уведомление, а не акт. Это процессуальная ошибка может дорого стоить.

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