290 млн тенге налогов и международный розыск: казахстанка экстрадирована из России

Сотрудниками Генеральной прокуратуры (ГП) Казахстана из России экстрадирована гражданка РК для привлечения к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

Следствием установлено, что подозреваемая в 2022-2023 годах, являясь директором коммерческой организации, путем внесения в декларации искаженных данных о доходах уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 290 млн тенге.

"После совершения преступления злоумышленница от органа уголовного преследования скрылась, в связи с чем была объявлена в международный розыск. В январе текущего года она была задержана в Краснодаре, откуда по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадирована на Родину", – следует из релиза, распространенного в пятницу.

Как сообщается, в настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор.

"За совершение инкриминируемого ей преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет", – добавили в пресс-службе ГП РК.

18 августа 2026 года стало известно, что объявленный в розыск казахстанец задержан в Москве и экстрадирован на Родину. По данным Генпрокуратуры, ему грозит до 10 лет тюрьмы.