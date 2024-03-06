Регулятор вносит законодательные поправки по обеспечению финансовой доступности для лиц с инвалидностью

В Женеве 4-5 марта т.г. состоялась 30-я сессия Комитета ООН по правам людей с инвалидностью.

В состав созданной для защиты доклада Казахстана по выполнению Конвенции ООН о правах инвалидов правительственной делегации вошел директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг АРРФР Александр Терентьев. Среди делегатов также депутаты Сената Парламента, руководители общественных организаций по правам лиц с инвалидностью (ЛСИ) и других заинтересованных государственных органов. Делегацию возглавила вице-министр труда и социальной защиты населения РК Назгуль Сагиндыкова.



Как отметил Александр Терентьев, повышение доступности финансовых услуг для лиц с инвалидностью и их интеграция в финансовую систему – одно из приоритетных направлений Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.

"Данный проект ранее продвигал Вениамин Алаев, возглавлявший ОО "Комиссия по правам людей с ограниченными возможностями имени Кайрата Иманалиева". Вместе с ним мы с 2020 года начали проводить работу по созданию безбарьерной финансовой среды для маломобильных граждан и на сегодня добились определенных результатов. За что выражаю теплую благодарность нынешнему руководителю комиссии Гульмире Бурашевой", – сказал представитель финрегулятора.

Так, 7 ноября 2023 года благодаря совместной работе АРРФР, Комиссии по правам людей с ограниченными возможностями имени Кайрата Иманалиева, АФК, финансовых организаций утвержден Национальный стандарт 38-44 "Требования к доступности отделений финансовых организаций по предоставлению услуг лицам с инвалидностью и другим маломобильным группам населения". По словам Александра Терентьева, Агентством вносятся законодательные поправки по обеспечению финансовой доступности в финорганизациях. Это делается с целью определения единого Порядка предоставления финансовых услуг для маломобильных граждан, расширения линейки финансовых продуктов для них в соответствии с Национальным стандартом и для повышения социальной ответственности бизнеса.





"Мы всегда готовы оказать поддержку и содействие в решении вопросов, связанных с доступностью и качеством финансовых услуг для лиц с инвалидностью, чтобы данная группа населения стала полноправной участницей финансового рынка и имела равные возможности и права в качестве потребителей финансовых услуг", – резюмировал Александр Терентьев.

Напомним, в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка в 2020 году для разработки методологической базы создан специализированный орган по развитию финансовой инклюзии в Республике Казахстан – Рабочая группа по вопросам повышения уровня доступности и качества финансовых услуг для лиц с инвалидностью. В состав Рабочей группы вошли депутаты Мажилиса Парламента, эксперты по правам человека, члены общественных объединений, представляющих ЛСИ, ОЮЛ "Ассоциация финансистов Казахстана" (далее – АФК) и финансовые организации.