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Что такое "здоровая налоговая нагрузка" и зачем она нужна

Что такое &quot;здоровая налоговая нагрузка&quot;, и зачем она нужна, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2024 09:11 Фото: Zakon.kz
"Налоговая нагрузка" – это соотношение дохода компании за год к оплаченным налогам предприятия (кроме НДС и акцизов). Иначе это называется коэффициентом налоговой нагрузки (КНН). Имеются установленные налоговым органом и Министерством экономики КНН по отраслям экономики и по регионам.

О чем говорит низкий КНН?

Есть несколько вариантов:

  1. компания не показывает весь доход,
  2. компания завышает расходы,
  3. есть ошибка(и) в налоговой отчетности,
  4. модель бизнеса существенно отличается от тех, кого анализировали уполномоченные органы.

Вопрос 1. Может ли налоговый орган отследить скрытый доход?

Может. Это делается через банковские транзакции. Деньги, полученные наличными, можно увидеть через отчетность контрагента при встречной проверке/камеральном (удаленном) контроле. Либо если расходуется больше, чем зарабатывается, значит, есть неучтенный доход. Особый вклад в это должно внести всеобщее декларирование с отчетностями, которые будут сданы уже в 2024 году.

Вопрос 2. Может ли налоговый инспектор понять, что расходы "раздуты"?

Может. Например, компания несет расходы, которые нехарактерны для такой модели бизнеса. Либо расходов чрезмерно много. Особенно это может касаться строительного бизнеса, где расходуется выше стандарта. Либо если в сельском хозяйстве кормов закупается больше количества голов скотины, либо идет чрезмерное потребление энергии по отношению к произведенному количеству товара и так далее. Особенно легко это делать в отношении бизнеса, где есть утвержденные стандарты и сметы.

Вопрос 3. Если допущена ошибка в отчетности, то сколько времени есть на ее исправление? И можно ли ее исправить?

Ошибку можно исправить до момента начала налоговой проверки. Исправить можно ошибки 3-5-летней давности в зависимости от размера бизнеса. Исправление ошибки, скорее всего, повлечет необходимость доплаты налога и пени за просрочку. Административный штраф и уголовная ответственность в данном случае не возникают.

Вопрос 4. А зачем компании иметь здоровый КНН? Кому он интересен?

  1. КНН может представлять интерес для налогового органа в целях назначения налоговой проверки.
  2. Данные об уплаченных налогах публично доступны на сайте налогового органа. Их может видеть и потенциальный заказчик. Я, например, всех своих существенных поставщиков проверяю с точки зрения уплаты налогов для того, чтобы отсечь потенциальных мошенников и поставщиков с подмоченным прошлым. Именно они чаще всего не платят налоги и потом из-за них возможны проблемы по фиктивных счетам-фактурам (уголовное преследование).
  3. Точно так же мои клиенты смотрят на мою налоговую нагрузку. Так, если поставщик не платит налоги в достаточном объеме, то у клиента могут быть проблемы с налоговой, которая понудит уменьшить расходы на заказ такого поставщика.
  4. Для участия в тендерах госзаказа необходимо предоставление справки о финансовой устойчивости. Данные берутся из налоговой отчетности. Причем скачиваются не последние данные, то есть исправление ошибки в налоговой отчетности перед тендером в учет не принимается.
  5. При обжаловании результатов налоговой проверки в административном суде для определения добросовестности компании в учет может быть принята здоровая налоговая нагрузка.

Таким образом, свой КНН как минимум нужно знать, а как максимум – правильно считать свои налоги, платить их и спать спокойно.

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