Рассчитывать коэффициент налоговой нагрузки будут по новым правилам

Министр финансов приказом от 23 октября 2025 года утвердил Правила расчета коэффициента налоговой нагрузки, сообщает Zakon.kz.

Коэффициент налоговой нагрузки отражает характеристику воздействия налоговой системы на юридических и индивидуальных предпринимателей.

Расчет коэффициента налоговой нагрузки определяется по формуле, в которой учитываются:

сумма исчисленных налогов и других обязательных платежей в бюджет, налогов, уплаченных в иностранные государства, отраженных в налоговой отчетности, за исключением индивидуального и корпоративного подоходного налогов с дохода, облагаемого у источника выплаты, таможенных платежей, налога на добавленную стоимость и акцизов, уплаченных при импорте товаров, налога на добавленную стоимость, в случае если по итогам календарного года общая сумма налога сложилась с отрицательным значением;

сумма совокупного годового дохода юридического лица без учета корректировок, или дохода юридического лица, применяющего специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, или дохода индивидуального предпринимателя, полученного совокупно за отчетный налоговый период.

При представлении налогоплательщиком (налоговым агентом) налоговой отчетности в иностранной валюте указанная в декларации сумма СГД пересчитывается в национальную валюту с применением рыночного курса обмена валюты.

На основании коэффициента налоговой нагрузки налогоплательщика (налогового агента) рассчитывается среднеотраслевое значение коэффициента налоговой нагрузки, определяемое по формуле с учетом:

коэффициента налоговой нагрузки налогоплательщика (налогового агента), соответствующей отрасли, за исключением коэффициентов налоговой нагрузки, превышающих 50%;

количества налогоплательщиков, участвующих в расчете, без учета налогоплательщиков, у которых отсутствует СГД.

Среднеотраслевое значение коэффициента налоговой нагрузки рассчитывается по соответствующим отраслям (до второго знака кода), определяемым на основании Общего классификатора видов экономической деятельности.

Отрасль налогоплательщика определяется в соответствии с видом экономической деятельности, осуществляемым им в течение наибольшего периода времени в отчетном году. При осуществлении различных видов экономической деятельности в течении равного срока расчет производится по виду экономической деятельности, осуществляемому на 31 декабря отчетного года.

Среднеотраслевое значение коэффициента налоговой нагрузки определяется Комитетом государственных доходов отдельно для юридических лиц и значения, а также отдельно индивидуальных предпринимателей по каждой области или городу областного для лиц, применяющих специальный налоговый режим, по которым период применения такого режима превышает шесть месяцев, и для лиц, применяющих общеустановленный порядок налогообложения по месту нахождения налогоплательщика (налогового агента).

Место нахождение налогоплательщика (налогового агента) определяется по преимущественному месту нахождения в течение отчетного года. При равном периоде местонахождения в различных регионах расчет производится по месту нахождения налогоплательщика на 31 декабря отчетного года.

Среднеотраслевое значение коэффициента налоговой нагрузки рассчитывается один раз в год не позднее 1 июля, следующего за отчетным годом.

Расчет осуществляется по данным, имеющимся в Комитете, по состоянию на 1 мая года, следующего за отчетным годом.

Указывается, что коэффициент налоговой нагрузки способствует производить анализ совокупности налогов и других обязательных платежей в бюджет, исчисленных конкретным налогоплательщиком в различные налоговые периоды, а также отражает уровень воздействия системы налогообложения на конечный результат деятельности налогоплательщика (налогового агента).

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.

При этом ранее действовавший приказ от 20 февраля 2018 года утрачивает силу.