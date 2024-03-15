Обратная связь: подборка актуальных вопросов-ответов граждан по теме мошенничества

Потребители финансовых услуг все чаще в последнее время обращаются в Агентство за консультациями по противодействию финансовым пирамидам и мошенничеству. Представляю вашему вниманию ответы на наиболее часто задаваемые вопросы по данной теме.

В последнее время мошенники все чаще звонят ко мне, супругу и родителям. Они представляются сотрудниками службы безопасности банка, мы понимаем, что это преступники. Но вдруг действительно позвонят из банка, как их отличить?

Телефонные мошенники используют различные схемы для обмана граждан. Одна из самых распространенных – звонок из банка. Главная цель злоумышленников – завладеть вашими деньгами. Повод может быть очень серьезный – к примеру, оформление подставного кредита. Начав свой обман с телефонного звонка, мошенники далее продолжают обрабатывать потенциальных жертв через переписку посредством WhatsApp или Telegram: высылают поддельные документы для подтверждения, что они якобы являются работниками банка, а также инструкции "по спасению денег". Более того, аферисты просят перейти по ссылкам или скачать различные приложения, типа Any Desk или TeamViewer. С их помощью можно удаленно подключиться к чужому мобильному устройству, на котором установлено банковское приложение, и уже без участия и согласия владельца совершить хищение денежных средств.

Поэтому, чтобы не стать жертвой мошенников, стоит усвоить несколько важных рекомендаций. Если на том конце провода просят оформить "зеркальный кредит", перевести средства на "безопасный счет" или "страховую ячейку", знайте – это мошенники. Банковские работники никогда не торопят и не запугивают клиента, и тем более не запрашивают персональные данные при первом звонке. Банк сначала заблокирует подозрительную операцию и только потом звонит клиенту.

Если вы все же сомневаетесь, звонят к вам из банка или это вишинг, то есть телефонное мошенничество, рекомендуем перезвонить в свой банк по официальному номеру.

Если же вы все-таки успели сообщить мошенникам конфиденциальную информацию о себе и своей карте, сразу оповестите банк и обратитесь с заявлением в правоохранительные органы.

Что такое дипфейк и как используют его преступники в мошеннических целях?

Дипфейк – это результат работы ряда алгоритмов для синтеза изображений человеческого лица или голоса. Основные алгоритмы, применяемые для решения данной задачи, основаны на генеративно-состязательных сетях. Таким образом можно копировать существующего человека, мимику и голос. Технология применяется на телевидении и в социальных сетях, когда цифровая копия человека может изобразить телеведущего или блогера.

Существует несколько способов мошенничества с применением дипфейков. К примеру, подделка чужой личности для получения доступа к банковским счетам и оформления подставных кредитов, синтез фейковой личности для совершения финансовых транзакций и воспроизведения схем кредитного мошенничества, использование данных умершего человека для получения доступа к его онлайн-сервисам и учетным записям.

Как распознать финансовую пирамиду, они ведь так умело маскируют свою деятельность под различные сферы деятельности, особенно в интернете?

Чтобы распознать финансовую пирамиду, необходимо знать ее основные признаки:

отсутствие лицензии уполномоченного органа, выданной для осуществления деятельности по привлечению денежных средств на финансовом рынке, и/или точного определения деятельности организации;

обещание высокой и сверхвысокой доходности, в несколько раз превышающей текущий рыночный уровень;

выплата средств за привлечение новых участников;

гарантирование получения доходности при вложении в "инвестиционные" проекты;

массированная реклама в СМИ, интернете;

отсутствие информации: об учредителях, учредительных документах, финансовых показателях и результатах деятельности; отсутствие отчетности;

непрозрачная структура активов и направлений инвестирования;

отсутствие собственных основных средств, других дорогостоящих активов и другое.

Если компания, которая призывает вложить деньги, обладает хотя бы несколькими из вышеописанных признаков, стоит задуматься о ее надежности.

Увидев рекламу такой организации, незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы – Министерство внутренних дел РК по месту жительства и в Агентство РК по финансовому мониторингу.