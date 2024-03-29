Буря, ветер, дожди: что делать, если авто пострадало из-за непогоды

Погода в Казахстане преподносит сюрпризы. Алматы, к примеру, недавно накрыла пыльная буря, в некоторых регионах наблюдались сильные дожди.

Перед порывистом ветром не устояли деревья, фрагменты кровли зданий, которые падали на близстоящие машины, а на дорогах из-за ливней участились случаи ДТП.

Как быть владельцам авто?

Если на машину упали ветки и стволы деревьев, необходимо вызвать патруль дорожной полиции для фиксации факта падения и составления схемы происшествия, а также уведомить о произошедшем страховую компанию. Заявление желательно подготовить в письменном виде. Для возмещения ущерба необходимо произвести оценку размера вреда, причиненному транспортному средству.

Если у владельцев авто, пострадавших от падения дерева, на руках только полис ОГПО ВТС (обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств), то они не могут рассчитывать на страховую выплату, потому что данный случай не является страховым. Но это не значит, что им никто не возместит ущерб. Можно обратиться с иском в суд или, если упавшее дерево было признано аварийным, попытаться взыскать компенсацию с ответственного лица за содержание данного дерева.

В более выигрышной ситуации – граждане, оформившие договор добровольного страхования – КАСКО, покрывающий риски стихийных бедствий.

Напомню, в чем разница между ОГПО и КАСКО.

Что такое ОГПО ВТС?

В Казахстане на законодательном уровне установлена гражданско-правовая ответственность владельцев транспортных средств, которая обязывает оформлять страховые полисы на случай дорожно-транспортного происшествия (ДТП).

ОГПО ВТС является обязательным видом страхования, который страхует ответственность водителя перед третьими лицами, в том числе ответственность водителей, следующих транзитом через Казахстан. Без полиса ОГПО ВТС вы не имеете права выезжать на дорогу.

В случае, если водитель виноват в ДТП, то ущерб пострадавшим возмещает страховая компания. Так, страховщик в рамках установленных законодательством лимитов выплачивает страховую выплату пострадавшим участникам аварии на ремонт их транспортных средств, а также если потерпевшему причинен вред жизни или здоровью, осуществляется выплата на лечение или компенсация в случае его смерти.

Оформить страховой полис по ОГПО ВТС сегодня достаточно просто и быстро. На официальном сайте страховой компании нужно ввести свой ИИН и госномер транспортного средства, остальная информация заполняется автоматически из Единой страховой базы данных.

Необходимо помнить, что ОГПО ВТС страхует именно ответственность водителя, а не сам автомобиль. Поэтому ущерб от падения дерева на авто данный вид страхования не покроет.

Что такое КАСКО?

По желанию автовладельцы могут дополнительно оформить полис добровольного страхования автомобильного транспорта – КАСКО. Его условия и порядок определяются непосредственно в страховом полисе, т.к. каждый полис страхования является индивидуальным и заключается в силу волеизъявления сторон.

КАСКО – это вид добровольного страхования, который покрывает риски ДТП, независимо от ситуации и вины водителя, угона, противоправных действий третьих лиц и т.д.

В случае наступления страхового случая (это не только ДТП, но и падение или попадание на транспортное средство инородного объекта или предмета, пожар, взрыв, удар молнии, стихийные бедствия, противоправные действия третьих лиц и т.д.), застрахованный сможет в пределах установленных лимитов воспользоваться страховой выплатой. Таким образом, ремонт машины обойдется дешевле, либо его полностью покроет страховой полис. Такая добровольная страховка собственного транспортного средства выплачивается, даже если получатель является виновником ДТП.

Для многих водителей КАСКО является синонимом защиты и безопасности их авто. Здесь важно знать, что страхуется сам автомобиль, а не ответственность водителя, как с полисом ОГПО ВТС.

Что нужно знать о страховой выплате?

Для получения страховой выплаты нужно предоставить страховщику все необходимые документы в рамках законодательных требований и условий страхового полиса. Поэтому важно всегда изучить досконально все пункты договора страхования перед подписанием, чтобы быть уверенным в страховой защите на случай возникновения различных ситуаций.

Процесс выплаты пострадавшему при наступлении страхового случая четко регламентирован действующим законодательством.

Сумму страховых выплат компания по обязательному страхованию ОГПО или полису КАСКО оценивает с учетом повреждений, которые получил автомобиль.

При несогласии с порядком и (или) результатом проведенной страховщиком оценки причиненного вреда страхователь (потерпевший, выгодоприобретатель) вправе обратиться к страховому омбудсмену для урегулирования разногласий с учетом особенностей законодательства Республики Казахстан.

Никто не застрахован от случайностей, которые неизбежно происходят в нашей жизни. Страхование – это прежде всего защита ваших финансовых интересов в случае наступления страхового случая. Правильный выбор страховки поможет вам обезопасить себя и ваших близких от любых непредвиденных ситуаций.