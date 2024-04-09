О законе по вопросам минимизации рисков при кредитовании и защиты прав заемщиков

В реализацию поручения президента по снижению закредитованности населения АРРФР совместно с депутатами парламента разработан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Казахстана по вопросам минимизации рисков при кредитовании и защиты прав заемщиков".

О ключевых новеллах закона нам рассказал директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Александр Терентьев.



20 марта текущего года законопроект принят во втором чтении Мажилисом Парламента и в настоящее время находится на рассмотрении в Сенате. Законопроект предусматривает следующие новеллы.

Первое – для снижения долговой нагрузки граждан, имеющих проблемные займы, вводится запрет для банков и МФО на предоставление кредитов гражданам при наличии у них просрочки по кредитам свыше 90 дней.

Кроме этого, вводится запрет для банков и МФО начислять вознаграждение после 90 дней просрочки по всем действующим (непогашенным) потребительским кредитам.

Для реализации прав граждан на урегулирование проблемных кредитов вводится ограничение на продажу кредитов физических лиц коллекторским агентствам до истечения двадцати четырех месяцев с момента возникновения просроченной задолженности и при проведении процедур урегулирования задолженности, обеспечивающих взаимоприемлемые для сторон условия, при которых заемщик может погашать задолженность по займу, включая полную отмену штрафов, пени и комиссий.

Одновременно предлагается ввести двухлетний мораторий (до 1 мая 2026 года) на уступку займов коллекторам, чтобы банки и МФО провели качественную работу по урегулированию задолженности граждан.

Кроме того, вводится обязанность коллекторов проводить процедуры урегулирования задолженности по приобретенным кредитам физических лиц.

После окончания моратория по вновь уступленным кредитам граждан коллекторы для снижения их долговой нагрузки также будут обязаны списывать начисленное и неуплаченное вознаграждение.

В качестве дополнительной меры ограничения чрезмерного роста долговой нагрузки предлагается ввести законодательное понятие потребительского кредита. При этом вводится запрет на выдачу банками и МФО потребительских кредитов населению свыше максимальных размеров, установленных нормативным правовым актом уполномоченного органа (для банков – 5 млн тенге, для МФО – 3 млн тенге).

Также для ограничения совокупной задолженности по всем кредитам вводится новый макропруденциальный норматив – отношения совокупной задолженности по кредитам к доходу заемщика. Значение норматива и порядок его расчета будет определяться актом агентства.

Вводится единый подход по снижению ставок вознаграждения по кредитам банков и МФО путем установления для всех кредитов банков и МФО требования по соблюдению предельного значения ГЭСВ, размер которого будет определен актами Национального банка и агентства.

Учитывая, что наибольшая закредитованность граждан наблюдается в секторе онлайн-микрокредитования, предлагается отменить особый вид микрокредита сроком до 45 дней с суммой до 50 МРП, а также установить по всем микрокредитам годовую эффективную ставку вознаграждения.

Еще одна новелла законопроекта направлена на усиление защиты прав граждан в рамках досудебного урегулирования просроченной задолженности по кредитам, срок уведомления заемщика о возникновении просрочки сокращается с 20 до 10 календарных дней, в том числе посредством объектов информатизации (мобильные приложения банков и МФО). Также предусмотрено расширение полномочий банковского омбудсмана по рассмотрению споров по всем кредитам граждан и создание микрофинансового омбудсмана. Решения омбудсманов будут обязательны для банков, МФО и коллекторских организаций.

Для поддержки граждан, призванных на срочную воинскую службу, предусматривается автоматическое предоставление отсрочки по банковским займам и микрокредитам без начисления вознаграждения.

Для усиления защиты прав граждан в рамках исполнительного производства вводится запрет на выселение из единственного жилья в отопительный сезон семей с несовершеннолетними детьми и лиц с инвалидностью, а также увеличение суммы денег, сохраняемой на банковском счете заемщика, с 1 до 2-кратного размера прожиточного минимума (87 тыс. тенге). Кроме этого, банки наделяются правом предоставления в аренду бывшим собственникам, относящимся к СУСН, жилища, перешедшего на баланс.

Для защиты прав граждан от недобросовестных действий кредиторов при взыскании задолженности вводится запрет на рассмотрение споров между банками, МФО, коллекторскими агентствами и заемщиками в арбитражных судах, запрет на аффилированность МФО и коллекторских агентств с нотариусами и частными судебными исполнителями, а также запрет на сотрудничество МФО с частными судебными исполнителями.

Для облегчения доступа граждан к процедуре банкротства законопроектом исключается требование по предоставлению должником документа, подтверждающего урегулирование просроченной задолженности, а также сокращение срока проведения процедуры урегулирования и взыскания с 18 до 12 месяцев. Также расширен перечень кредиторов, обязательства граждан перед которыми охватываются процедурой внесудебного банкротства (финансовые организации, находящиеся на стадии ликвидации, а также организации, имеющие права (требования) к гражданам).

В целях снижения мошенничества по кредитам вводится запрет на выдачу электронных банковских займов и онлайн-микрокредитов без проведения биометрической идентификации клиента. Также для недопущения одновременного оформления мошеннических кредитов вводится обязанность банков и МФО передавать сведения по таким заявкам в кредитное бюро в режиме реального времени.

Законопроектом предусматривается обязанность по урегулированию возникшей задолженности по мошенническим кредитам в виде приостановления начисления вознаграждения и претензионно-исковой работы на период проведения следственных мероприятий. При этом к клиенту прекращаются требования в случае наличия вступившего в законную силу решения суда, в котором установлен факт оформления займа мошенническим способом.

С февраля текущего года на законодательном уровне введено право граждан устанавливать добровольный отказ от получения кредитов. При этом в проекте закона предусмотрена обязанность кредиторов списать долг по кредитам граждан, оформленным при наличии добровольного отказа от получения кредита.

Отмечу, что принятие законопроекта будет играть важную роль в обеспечении защиты интересов граждан и недопущении рисков закредитованности населения.