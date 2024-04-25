Как обманывают на деньги автовладельцев Казахстана страховые "помогайки"

Сегодня на страховом рынке РК набирает популярность деятельность ложных "помогаек". Чаще всего к их услугам граждане прибегают для получения страховых выплат по обязательному автострахованию при ДТП, особенно со смертельным исходом, сообщает Zakon.kz.

Чтобы вызвать доверие, "помогайки" чаще всего представляются автоюристами. Затем, понимая, что гражданин, угодивший в ДТП, человек неосведомленный, убеждают его в том, что получить страховую выплату от страховой организации самостоятельно якобы невозможно.

Как работают "помогайки"

Автостраховка – самый массовый страховой продукт. Неудивительно, что между водителями и страховщиками порой возникают споры о размерах выплат после ДТП, - разъясняет начальник управления финансовой грамотности Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Сауле Ынтыкбаева. На почве конфликта интересов и появились посредники, предоставляющие услуги за определенные проценты от страховой выплаты.

Так называемые автоюристы выступают на стороне автовладельцев и через суд пытаются увеличить размер страховой выплаты после ДТП. Аргументация строится вокруг разницы при оценке стоимости деталей автотранспорта и (или) его ремонта.

Действия и методы страховых посредников, на первый взгляд, эффективны. Суд может решить, что страховая компания должна произвести доплату. По данным судебного кабинета, ее размер, в случае успеха, составляет 10% или даже 20% от основной выплаты. Однако вознаграждение за услуги отдельных страховых посредников может достигать 30-50% от суммы страховой выплаты.

"Выиграв суд и отдав гонорар посреднику, автовладелец в лучшем случае не потеряет ничего, кроме времени. А чаще всего он лишается той части страховой выплаты, которую получил бы без вмешательства "помогайки". Сауле Ынтыкбаева

По данным АРРФР, "помогайки", не оказывая фактически юридических или консультационных услуг, забирают себе до половины страховой выплаты. В итоге деятельность жуликов не только наносит материальный ущерб гражданам, но и подрывает доверие к страхованию, поскольку "помогайки" создают видимость помощи при получении страховой выплаты.

Нередки случаи, когда после ДТП со смертельным исходом "помогайки" обращаются к родственникам потерпевшего, обещая оказать содействие в получении денег от страховой компании, - продолжает Сауле Ынтыкбаева.

Так, если у погибшего в ДТП были на иждивении дети или родители, по закону им положена страховая выплата в размере 2000 МРП или 7,4 млн тенге (МРП на 2024 год – 3 692 тенге). "Помогайки" заключают с ними договор и оформляют доверенность на получение страховой выплаты.

"Посреднические услуги в данном случае сводятся только к передаче документов от родственников пострадавшего в страховую компанию. Половину суммы или более посредники оставляют себе, и это явное жульничество, потому что за осуществление страховщиками страховых выплат комиссии и сборы не предусмотрены". Сауле Ынтыкбаева

На самом деле страховая организация обязана произвести страховую выплату в размере, порядке и сроки, установленные действующим законодательством. При смертельных ДТП право на получение единовременной выплаты есть у иждивенцев умершего лица: детей или родственников, которые были у него на иждивении, лица, имеющего право на возмещение вреда в связи со смертью пострадавшего.

Что делать человеку, попавшему в ДТП?

Согласно изменениям в законодательстве, с 1 января 2024 года заявитель, у которого имеется неразрешенный страховой спор, должен в обязательном порядке обратиться к страховому омбудсмену для его урегулирования. Данное нововведение существенно облегчило гражданам процедуру разрешения споров со страховыми организациями.

Страховой омбудсмен рассматривает споры по всем классам добровольного и обязательного страхования. Но есть небольшое ограничение – сумма требований по спорам не может превышать 10 000 МРП, что составляет на 2024 год 36 920 000 тенге.

Юридические лица, являющиеся субъектами среднего и крупного бизнеса, вправе обращаться к омбудсману только по классу обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельца транспортного средства (ОГПО ВТС).

Страховой омбудсман рассматривает спор в течение двух месяцев и выносит решение, которое обязательно к исполнению страховщиком.

"При этом рассмотрение спора осуществляется омбудсменом безвозмездно, никаких пошлин оплачивать не нужно, нужно только подать заявление к омбудсмену, если имеется страховой спор". Сауле Ынтыкбаева

Порядок обращения к омбудсмену

За тря дня до обращения к страховому омбудсмену заявителю необходимо уведомить страховую компанию об обращении. Это делается, чтобы предоставить страховой компании возможность урегулировать спор. Через три дня после подачи извещения в страховую компанию, заявитель вправе подать заявление к омбудсмену. Отметим, что заявитель вправе не согласиться с решением страхового омбудсмена и подать иск в суд в отношении страховщика. В этом случае решение омбудсмена является необязательным для заявителя.

Только 10% - 20% споров далее идут в суд, что позволяет потребителям страхового рынка в более простой форме и в кратчайшие сроки безвозмездно получить решение по страховому спору, которое может с высокой долей вероятности удовлетворить его. Хотя, конечно, имеются кейсы, по которым страховой омбудсмен выносит решения об отказе, - подводит итог Сауле Ынтыкбаева.