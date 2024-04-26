Финансовое мошенничество: "спецоперация" и запугивание

Реальной схемой мошенничества поделилась одна из заемщиц. На днях ей позвонили якобы сотрудники Национального банка РК и уговаривали оформить кредит.

При этом мошенники сегодня уже не просто обзванивают граждан под видом сотрудников государственных органов, полиции, прокуратуры, КНБ и т.д., они совершают точечные атаки. После того, как потенциальная жертва будет определена, информация о ней, включая наличие кредитов в банках и МФО, а также номера телефонов, известна, преступники начинают свою "операцию". Так случилось и с заемщицей.

Ничего не подозревающему человеку звонят подставные "сотрудники правоохранительных или специальных органов", которые ссылаются на статьи Уголовного кодекса РК и настоятельно просят соблюдать условия конфиденциальности.

Под предлогом проведения "специальных операций" или "предсудебных разбирательств" злоумышленники в качестве подтверждения легитимности своих действий переадресовывают звонки на своих "коллег", либо псевдоработников Национального банка.

Преступники хорошо "вооружены": заранее на фирменном бланке той организации, от имени которой они представляются, с использованием логотипа и элементов брендбука, печатями, подписями уполномоченных лиц высылают информацию о себе и кредитах потенциальной "жертвы". Это якобы справка, подтверждающая "полномочия" мошенника как представителя "финансового контроля" организации, а также фиктивный кредитный договор, заключенный между заемщиком-жертвой и банками/МФО, в которых ранее были оформлены банковские займы или микрокредиты. Подобные документы зачастую содержат детальную информацию о наличии или погашении кредитной задолженности, а также движении денежных средств.

Все действия злоумышленников направлены на то, чтобы обогатиться за счет доверчивых граждан.

Социальные инженеры пытаются завоевать доверие казахстанцев, удержать их внимание, поэтому при необходимости они могут и запугать, оказывая постоянное психологическое давление. Преступники торопят и настаивают, чтобы жертва оформила "спасительный кредит". Следуя инструкциям злоумышленников, некоторые граждане добровольно идут в отделения банков, чтобы взять кредит, а потом перенаправляют денежные средства на мошеннические счета.

Аферисты также могут попросить переслать поступающие на мобильный телефон SMS-коды, перейти по вредоносной ссылке, активировать новые функции в мессенджере, скачать приложения типа AnyDesk, TeamViewer, предоставляющие удаленный доступ к их устройствам и далее – к мобильным финансовым приложениям. Верить им нельзя!

Как обезопасить себя от такого вида мошенничества?

Когда речь заходит о деньгах, то всегда нужно сохранять бдительность.

При поступлении телефонных звонков от якобы сотрудников правоохранительной системы (МВД, КНБ, Генеральной прокуратуры), лжеработников Национального банка необходимо прервать разговор и не принимать участие в каких-либо разбирательствах или проведении "специальных операций".

Запомните: правоохранительные органы Казахстана не проводят такие "спецоперации", а Национальный банк не обслуживает физических лиц и не проводит денежные расчеты с населением, поэтому его представители не будут рассылать через мессенджеры фейковую информацию и поддельные документы.

Если вам отправляют различные документы от государственных органов и иных организаций, то блокируйте эти сообщения, не переходите по сомнительным ссылкам – это фишинг.

Не верьте третьим лицам, которые настаивают взять кредит под разными предлогами. Если вы все же оказались в отделении банка или МФО, то сообщите сотруднику кредитной организации о своей ситуации, расскажите о "спецоперации", в которую вас вовлекают неизвестные. Позвоните родственникам, друзьям, коллегам, попросите их совета. Запомните номер call-центра Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, где вам также проведут консультацию по противодействию мошенничеству.

Придайте огласке такие случаи, сообщите о них в ту организацию, от имени которой действуют мошенники, опубликуйте посты в социальных сетях, чтобы другие граждане тоже были осведомлены.

Если вы или ваши знакомые пострадали от действий мошенников, передали им свои персональные данные, полные реквизиты платежных карт, деньги, то незамедлительно обратитесь с соответствующим заявлением в правоохранительные органы, а также в банк для блокировки карт и счетов. Будьте осторожны!