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КНБ провел спецоперацию в трех регионах Казахстана

КНБ провел спецоперацию в трех регионах Казахстана Фото: пресс-служба КНБ РК
Департаментом КНБ по Акмолинской области во взаимодействии с органами прокуратуры и полиции в Целиноградском районе ликвидирована крупная нарколаборатория, сообщает Zakon.kz.

Как сказано в сообщении ведомства за 23 октября 2023 года, по подозрению в изготовлении и сбыте психотропных веществ задержаны трое граждан, в том числе в Астане и Актобе.

КНБ провел спецоперацию в трех регионах Казахстана

Фото: пресс-служба КНБ РК

"В ходе обысков обнаружено и изъято 40 кг синтетических наркотиков, более 7 тонн прекурсоров и лабораторное оборудование. Материалы зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса".Пресс-служба КНБ РК
КНБ провел спецоперацию в трех регионах Казахстана

Фото: пресс-служба КНБ РК

Также отмечено, что с санкции суда к задержанным лицам применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса не подлежит разглашению.

11 октября 2023 года сообщалось, что в Мангистауской области пресекли региональный наркоканал. Тогда в результате проведенной операции в Актау задержали четверых граждан Казахстана, подозреваемых в транспортировке и сбыте наркотиков.

Анастасия Московчук
Астана КНБ Актобе
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