Памятка заемщику: как выстроить конструктивный диалог с коллектором

Коллекторское агентство – организация, специализирующаяся на взыскании задолженности с физических и юридических лиц. Банки и МФО привлекают коллекторские агентства для досудебного взыскания задолженности или могут продать им право требования по просроченному кредиту.

Что нужно знать заемщикам о своих правах при взаимодействии с коллекторами, рассказал директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Александр Терентьев.

Осуществлять коллекторскую деятельность можно только после прохождения учетной регистрации в АРРФР. Компания должна быть включена в реестр коллекторских агентств, проверить это можно на сайте регулятора в разделе "Финансовые рынки".

Деятельность коллекторских агентств регулируется Законом РК "О коллекторской деятельности", другими подзаконными нормативными правовыми актами и осуществляется на основании договора о взыскании задолженности, заключенного с кредитором. Все законодательные поправки агентства в отношении деятельности коллекторских агентств направлены, прежде всего, на цивилизованное выстраивание отношений между должником и коллектором и защищают права и интересы потребителей финансовых услуг.

Работая с заемщиком, коллектор должен соблюдать правила взаимодействия: при каждом контакте представляться, сообщать наименование коллекторского агентства и кредитора, сумму и структуру задолженности, а также последствия невыполнения обязательств. При этом у коллектора отсутствует право блокировать банковский счет, производить опись и арест имущества должника, реализовывать продажу данного имущества в рамках исполнительного производства. Это компетенция частных судебных исполнителей.

Что запрещено делать коллекторам?

Чтобы не нарушать черту закона, коллекторы не имеют права:

распространять сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию лица, с которым взаимодействует коллекторское агентство, либо разглашать сведения, которые могут причинить имущественный вред интересам данных лиц;

совершать противоправные действия, посягающие на права и свободы лица, с которым взаимодействует коллекторское агентство, ставящие под угрозу их жизнь и здоровье, а также повлекшие причинение данному лицу имущественного и иного вреда;

оказывать давление путем угрозы применения насилия либо уничтожения или повреждения имущества должника, его представителя, третьих лиц, оскорбления, мошенничества, подлога документов, шантажа, принуждающее должника к выполнению обязательств по договору банковского займа или договору о предоставлении микрокредита;

вводить лицо, с которым взаимодействует коллекторское агентство, в заблуждение относительно размера, характера и оснований возникновения задолженности;

принимать деньги (в наличной или безналичной форме), а также иное имущество в счет погашения задолженности, за исключением случаев, когда коллекторское агентство является кредитором;

требовать погашения задолженности иным имуществом, кроме денег, за исключением случаев, когда коллекторское агентство является кредитором;

разглашать коммерческую или иную охраняемую законами Республики Казахстан.

Почему должнику не стоит скрываться от коллекторов?

Заемщик становится должником, если нарушает условия договора банковского займа, договора о предоставлении микрокредита и допускает просрочку платежа, даже в один день.

Должник имеет право получить от кредитора сведения о коллекторском агентстве, осуществляющем досудебное взыскание и урегулирование задолженности, полностью или частично оспорить требования коллекторского агентства, в том числе обратиться в суд. Тем не менее, заемщику, имеющему просрочку по кредиту, лучше не избегать общения с взыскателем долгов, а наоборот вести диалог с ним.

Стоит помнить, что после первой просрочки у заемщика еще есть возможность все исправить: в течение 20 дней с момента выхода заемщика на просрочку банки и микрофинансовые организации должны уведомить его о наличии просрочки, необходимости ее погашения и праве заемщика подать заявление на реструктуризацию займа. Этого требует порядок урегулирования проблемной задолженности по займам и микрокредитам граждан, который действует в Казахстане с 1 октября 2021 года. Если со стороны заемщика не были приняты соответствующие меры по погашению просрочки или не было подано заявление на реструктуризацию займа, финансовая организация может передать долг для взыскания коллектору.

Во время досудебных переговоров заемщику предоставляется возможность урегулировать задолженность и предложить свои порядок и сроки возврата задолженности. Для этого в течение 30 дней со дня его уведомления коллекторским агентством стоит обратиться к взыскателям долгов с письменным заявлением об изменении условий договора.

В заявлении необходимо раскрыть причины возникновения задолженности, предоставить достоверную информацию о текущем финансовом и социальном состоянии, месте жительства и наличии имущества. Коллекторское агентство в течение 10 календарных дней после получения заявления направляет его кредитору, который рассматривает документ в течение 15 дней и дает свой письменный ответ – согласен ли он с предложениями или нет. Это решение кредитора коллекторское агентство обязано передать должнику в течение 10 дней после получения.

В случае нарушения коллекторским агентством правил взаимодействия или применения недобросовестных действий со стороны коллектора, заемщик вправе обратиться с жалобой в Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка, которое проведет проверку на соблюдение организацией законодательства. Если со стороны коллектора были зафиксированы факты давления, запугивания и оскорблений, то необходимо обратиться в правоохранительные органы.

Для решения спорных и конфликтных вопросов с коллекторскими агентствами граждане могут оставить заявку на сайте Национальной палаты коллекторов Казахстана Stop-collector.kz или обратиться в Ассоциацию коллекторов Казахстана.