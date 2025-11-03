Кредитные бюро будут передавать в КГД сведения о казахстанцах, имеющих долги перед МФО и коллекторами

Минфин приказом от 24 октября 2025 года утвердил правила представления кредитным бюро в орган госдоходов сведений по задолженности физических лиц перед коллекторскими и микрофинансовыми организациями, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок предоставления кредитным бюро в орган государственных доходов сведений из кредитного отчета по задолженности физических лиц, у которых возникла обязанность по представлению декларации об активах и обязательствах, о доходах и имуществе, перед коллекторскими организациями и (или) микрофинансовыми организациями.

Комитет государственных доходов МФ РК в срок не позднее 25 ноября года, следующего за отчетным годом, формирует по состоянию на 31 декабря отчетного года список физических лиц, у которых возникла обязанность по представлению декларации об активах и обязательствах, о доходах и имуществе.

Комитет в течение 10 календарных дней с даты формирования списка указанных выше физических лиц направляет сведения о физических лицах (индивидуальный идентификационный номер) в кредитное бюро в автоматизированном порядке через информационную систему "Smart Data Finance" Комитета.

Кредитное бюро в течение 10 рабочих дней со дня получения от Комитета сведений о физических лицах (ИИН) передает в Комитет в автоматизированном порядке через информационную систему "Smart Data Finance" Комитета следующие сведения из кредитного отчета:

по задолженности физических лиц, у которых возникла обязанность по представлению декларации об активах и обязательствах, о доходах и имуществе, перед коллекторскими организациями;

по задолженности физических лиц, у которых возникла обязанность по представлению декларации об активах и обязательствах, о доходах и имуществе, перед микрофинансовыми организациями.

Комитет и кредитные бюро при получении сведений обеспечивают соблюдение требований законодательства РК о неразглашении и недопущении утечки сведений, составляющих налоговую и иную охраняемую законом тайну.

В формах указываются:

ИИН налогоплательщика,

сумма первоначальной задолженности перед коллекторской организацией, МФО (при этом по каждой организации данные заполняются отдельно);

наименование коллекторской организации или МФО;

бизнес-идентификационный номер коллекторской организации или МФО;

дата договора займа;

номер договора займа;

остаток задолженности перед коллекторской организацией или МФО по состоянию на дату кредитного отчета;

дата кредитного отчета по состоянию на наиболее позднюю дату налогового отчетного периода.

Приказ вводится в действие с 10 ноября и действует по 31 декабря 2025 года включительно.