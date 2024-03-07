В Казахстане ограничат продажу коллекторам просроченных кредитов физлиц

Чтобы продать кредит коллекторским агентствам, банкам и МФО придется сначала урегулировать задолженность. И подождать 24 месяца с даты просрочки. Не получится, как раньше, просто передать коллекторам долг, почистить свой портфель и преспокойно выдавать кредиты дальше, пишет Zakon.kz.

Из 8,5 миллиона казахстанцев, которые имеют долги (а это немногим менее половины всего населения), около 1,6 миллиона человек не могут вовремя их погасить. Сумма долга, просроченного более чем на 90 дней, составляет сегодня около 1,7 триллиона тенге. Для закрытия просроченных кредитов граждане берут новые – под уже более высокие проценты. А когда им отказывает банк, обращаются в разные микрофинансовые организации, где ставки кредитования еще больше.

В итоге общая закредитованность и задолженность населения год от года растут. Люди отдать деньги уже в принципе не могут. И тогда в дело вступают коллекторы, которым банкиры продают просроченные долги заемщиков.

"За последние годы сложилась практика, когда банки и МФО для очистки собственных балансов переуступают проблемные кредиты физических лиц коллекторам со значительным дисконтом. На 1 января 2024 года коллекторам переданы долги наших граждан на сумму 382 миллиарда тенге (это около 890 тысяч заемщиков)", – рассказывает депутат Мажилиса Берик Бейсенгалиев.

Как работают коллекторы – отдельная тема. Напомним, на парламентских слушаниях, прошедших в октябре прошлого года по закредитованности населения, говорилось о введении полного запрета на продажу долгов граждан коллекторским агентствам.

А сейчас в Мажилисе обсуждается законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам минимизации рисков при кредитовании и защиты прав заемщиков", который в том числе должен решить и эту застарелую проблему. Одним из авторов законопроекта и руководителем рабочей группы является депутат Мажилиса РК Берик Бейсенгалиев, который дал Zakon.kz комментарий.

"Все мы знаем, как работают коллекторы. И в большинстве случаев они осуществляют взыскание долга без проведения реструктуризации задолженности. В связи с чем депутатами было изначально предложено ввести полный запрет. Однако правительством РК норма не была поддержана". Берик Бейсенгалиев

"Поэтому для защиты прав заемщиков на данном этапе законопроектом вводится ограничение на продажу кредитов физических лиц коллекторским агентствам. Теперь продажа будет возможна только по истечении 24 месяцев с даты просрочки и проведения процедуры урегулирования задолженности.

А по тем займам физических лиц, которые ранее уже были выкуплены коллекторскими агентствами, и по которым коллекторами взыскание долга проводится без реструктуризации, вводится прямая обязанность коллекторов проводить процедуры урегулирования задолженности по приобретенным кредитам физических лиц".

"Хочу сразу отметить, что введение ограничения по продаже долгов граждан коллекторам не означает полной остановки коллекторского рынка. Они смогут продолжить взыскание проблемных кредитов без их приобретения, будут продолжать оказывать услуги по взысканию задолженности. Но кредиты будут оставаться на этот период у банков и МФО, и они будут нести ответственность за работу с проблемными заемщиками". Берик Бейсенгалиев

Это, в первую очередь, повысит дисциплину финансовых организаций при выдаче кредитов. Уже не получится, как раньше, просто передать коллекторским агентствам проблемную задолженность, почистить свой портфель и спокойно выдавать дальше кредиты.

Обо всех поправках по вопросам минимизации рисков при кредитовании и защиты прав заемщиков, в том числе ограничении потребительских кредитов и упрощении процедуры банкротства физических лиц, можно прочитать в статье, которую Zakon.kz публиковал ранее.