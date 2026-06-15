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Общество

Казахстанцы стали больше доверять банкам: вклады выросли на четыре триллиона тенге за год

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2026 19:12 Фото: Zakon.kz
Банковский депозит признан одним из наиболее востребованных финансовых инструментов в Казахстане. Наши граждане продолжают активно использовать вклады для хранения и накопления денег, сообщает Zakon.kz.

По итогам апреля 2026 года рост вкладов населения в банках второго уровня Республики Казахстан наблюдался как в месячной, так и в годовой динамике, заявили аналитики Finprom.kz.

Согласно последним данным, депозиты физических лиц в казахстанских банках за месяц увеличились на 1,4%, или на 396 млрд тенге, и достигли отметки в 28,6 трлн тенге.

Из 23 БВУ РК положительная динамика замечена у 13 банков, тогда как еще девять показали снижение, а вот один и вовсе не имеет вкладов физлиц.

Месячная динамика является следствием общей тенденции, наблюдаемой на рынке в последние годы. В долгосрочной перспективе ситуация остается стабильной и демонстрирует устойчивый рост, причем в быстром темпе.

Так, за год сумма вкладов населения в банках увеличилась сразу на 15,5%. При этом за последние пять лет объем ежегодно рос в среднем на 19,5%.

Почему увеличиваются вклады населения

Эксперты выделяют сразу несколько факторов, способствующих увеличению сбережений казахстанцев.

Во-первых, важную роль играет повышение доверия населения к банковской системе. Банки являются надежными и понятными инструментами сохранения денежных средств.

Во-вторых, значительным фактором остается привлекательная доходность депозитов. В условиях высоких ставок многие вкладчики рассматривают депозиты как возможность не только сберечь, но и приумножить свои накопления.

В-третьих, существенное влияние оказывает цифровизация финансового сектора. Сейчас открывать сберегательные счета, пополнять их и управлять активами можно без посещения отделений банка, через мобильные приложения. Они, кстати, предлагают функцию контроля расходов, что дополнительно стимулирует интерес населения к депозитным продуктам.

Ранее был назван самый популярный способ хранения денег в Казахстане.

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Фото Денис Брагин
Денис Брагин
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