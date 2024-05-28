Кто из казахстанцев может воспользоваться Европротоколом

C начала 2024 года казахстанцами подано 2812 заявлений на страховую выплату посредством Европротокола. На 10 мая 2024 года 2329 водителей уже получили компенсации на общую сумму 443 млн тенге, что говорит о популярности данного страхового сервиса.

Директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Александр Терентьев рассказал, что в случае мелкого ДТП, в котором участвуют два транспортных средства и где ущерб составляет менее 100 МРП (369 200 тенге в 2024 году), может быть применим Европротокол.

Это упрощенный порядок получения страховой выплаты по обязательному автострахованию, которым участники мелких аварий на дорогах могут воспользоваться с 1 января 2024 года. Европротокол позволяет получить страховые выплаты дистанционно и оперативно, без привлечения дорожной полиции.

Для этого стороны должны прийти к согласию, кто является виновником, а кто пострадавшим в результате ДТП и согласиться, что сумма ущерба в пределах установленного лимита – 100 МРП. Главное, чтобы в аварии не пострадали люди и имущество третьих лиц. Еще одно обязательное условие – у участников ДТП должны быть действующие полисы обязательного автострахования.

Как должен подать заявку?

Оба участника ДТП должны скачать на свои мобильные телефоны приложение "Европротокол" или приложение страховой организации, либо обратиться на сайт страховой организации, пройти процедуру регистрации и приложить фотоматериалы происшествия.

Важно: фото необходимо высылать хорошего качества, чтобы страховщики не запрашивали дополнительные материалы, подтверждающие факт столкновения и размер ущерба.

После успешной загрузки фото и заполнения декларации эти документы направляются в страховую компанию. Потерпевшим должно прийти SMS-уведомление о регистрации страхового случая. Если SMS поступило, это значит, что заявление на получение возмещения страховой организацией принято. Только после этого автовладельцам можно покинуть место ДТП.

Если при установке или использовании приложения возникли проблемы, то казахстанцы могут проконсультироваться со своей страховой организацией, либо позвонить в контакт-центр АО "Фонд гарантирования страховых выплат" по номеру: +7 (727) 339 31 88, либо по номеру 2570.

Где хранится информация о страховых выплатах?

Все этапы процесса урегулирования страхового случая, начиная с формирования пакета документов и заканчивая выплатой, хранятся в личном кабинете клиента и фиксируются в Единой страховой базе данных (ЕСБД). Электронная фиксация каждого этапа обеспечивает надлежащую защиту прав и интересов потребителей страховых услуг.

Для информационных систем страховых организаций и ЕСБД установлены требования к максимальному уровню защиты информационных и персональных данных, а также требования по кибербезопасности.

Что еще нужно знать потребителям страховых услуг?

По Закону РК "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств" после осуществления страховой выплаты по Европротоколу выгодоприобретатель (потерпевший) не вправе предъявлять страховщику дополнительные требования о возмещении вреда, превышающем предельный размер возмещения при упрощенном порядке урегулирования страхового случая.

После осуществления страховой выплаты в размере до 100 МРП обязательство страховщика по осуществлению страховой выплаты считается исполненным надлежащим образом.

В случае возникновения споров со страховой организацией потерпевший может обратиться к страховому омбудсману, который рассматривает обращения граждан и субъектов малого предпринимательства по всем видам страхования. Его услуги для клиентов страховых организаций являются безвозмездными. Решение омбудсмана обязательно для исполнения страховыми организациями. Неисполнение такого решения будет являться основанием для применения уполномоченным органом мер надзорного реагирования в отношении страховых организаций и их руководителей.