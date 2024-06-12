Великобритания – Казахстан: взгляд иностранных юристов и различие юрисдикций

Волею судеб ваш покорный слуга оказался в Лондоне на одной из самых представительных мировых юридических конференций LIDW (London International Disputes Week) 2024, посвященной вопросам разрешения споров.

На данной конференции присутствовало более 700 участников из различных, в основном западных, юрисдикций – собственно, из Великобритании, а также из США, Индии, Турции, ОАЭ, Германии, Франции, Швеции, Австралии и прочие.



Важность и ценность участия в такой конференции, помимо прочего, заключается в понимании отношения к нашей стране со стороны западных стран, которые во многих отраслях являются для нас инвесторами и коллегами в совместной работе. Это особенно интересно для определения эффективности так называемой "имиджевой политики" нашей страны.

Почему это важно? Это важно потому, что западные юристы представляют большое сообщество иностранных инвесторов из наиболее богатых юрисдикций, которые исторически интересны нашей стране с точки зрения вложения денег и трансфера технологий.

Как следствие, иностранные инвесторы хотят быть уверены в следующих факторах:

государственные органы не будут создавать непредсказуемые или сомнительные препятствия в работе, которые прямо не вытекают из логики, здравого смысла или общепризнанной практики;

в случае же наличия каких-либо спорных ситуаций каждый инвестор а, как следствие, и его юрист (консультант) хочет быть уверен, что его права будут надлежащим образом защищены, все расходы возмещены и впредь таких ситуаций возникать не будет.



Простыми словами, инвестор хочет быть уверен в том, что вложенные в страну деньги, время и технологии окупятся.

Задача юриста (консультанта) в данном случае достаточно комплексна и состоит, помимо прочего, в предоставлении рекомендаций инвестору в том, насколько та или иная юрисдикция соответствует указанным выше критериям и, соответственно, насколько вероятно ожидать окупаемость его инвестиции. Из этого довода напрямую вытекают вопросы анализа страновых рисков, невхождение Казахстана в какие-либо международные организации по правам человека, прежде всего, ЕСПЧ и прочие, которые очень комплексны и выходят за рамки данной статьи.

В результате проведения многочисленных встреч с зарубежными коллегами можно сделать следующие обобщенные выводы:

Представители западных юридических фирм с настороженностью относятся к ведению бизнеса в Казахстане. Причина – высокий уровень коррупции, что ставит под сомнение прозрачность и предсказуемость принятия решений на уровне государственного аппарата. Снижения уровня коррупции не наблюдается. Никто не хочет связываться с нашей судебной системой. Впрочем, это примерно равнозначно относится ко всем судебным системам СНГ. Это связано, в том числе, с наличием так называемых "политических" дел, в которых решения выносятся не по закону, а по "заказу". Вопросы независимости наших судов в целом и, как следствие, страновой имидж в частности западные юристы оценивают достаточно низко. Как следствие, вопросы разрешения споров с иностранным инвестором они предпочитают разрешать в западных арбитражах, основными из которых являются LCIA (London Court of International Arbitration), SCC (Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce) и ICC (International Court of Arbitration), либо, в отсутствие соответствующей абритражной оговорки, в государственных судах опять же западных юрисдикций. Многолетний опыт независимого разрешения разбирательств в данных судах, с точки зрения коллег, дает кредит доверия сторонам потенциальных судебных разбирательств неподкупности, независимости и прозрачности арбитражного разбирательства. Арбитражный центр Астаны IAC им знаком, но возникают вопросы исполнения его решений на территории РК, где фигурирует государственный суд. Другие наши арбитражи для них малоизвестны и они ближе к "ноунеймам". К счастью, вопросы стабильности политического режима, межконфессионального, национального и т.д. согласия, а также порядка следования санкционному режиму против нашего северного соседа сомнений не вызывают, что немного скрашивает вышеописанные недостатки. Полагаем, работа с банками, в том числе обслуживающими SWIFT-переводы, дает им нужную информацию в этой части.



Как гражданину Казахстана автору было довольно грустно слышать такой отзыв о своей родине, ведь качество жизни каждого гражданина зависит, в том числе, от благосостояния страны, которое, в свою очередь, складывается в том числе из иностранных инвестиций. Проще говоря, каждый из нас всегда, но в разной мере ощущает на себе наличие или отсутствие в стране больших денег.

Можно, конечно, отказаться от "новых" западных инвестиций (ибо "старые" уже довольно давно присутствуют в капитале казахстанских компаний, в основном, в сфере добычи минеральных ресурсов) и попытаться самостоятельно и независимо отстраивать свою экономику, либо пойти по пути привлечения инвестиций из других мировых юрисдикций, не связанных с английским правом (например, китайских или с арабского мира). Этот путь может сработать, однако содержит ряд плюсов и минусов, описание и анализ которых не входят в предмет данной публикации. Какой путь лучше – определят политики и в большей степени – предпочтения держателей капитала.

Возвращаясь к правовым вопросам, можно обнаружить постепенное сближение common law (англо-саксонской системы права) и civil law (привычной нам романо-германской системы), которые на данный момент гораздо ближе, чем мы привыкли исторически представлять.

Примерами этому могут послужить восприятие нашей правовой системой т.н. equity law (права справедливости, которое в средней мере применяется в уголовном праве РК и широко – в административно-процессуальном праве по правилам АППК), трастов (фактически являющихся доверительным управлением), судебного прецедента (через Нормативные постановления Верховного суда), института банкротства физических лиц и прочее, которые как минимум на законодательном уровне воспринимаются нашей юрисдикцией практически в том же виде, что и в системе common law.

Однако есть и различия, среди которых можно назвать отсутствие законодательно установленного понятия "форс-мажора", в связи с чем все случаи так называемых "невиновных нарушений договорных обязательств" должны быть прямо и точно прописаны в контакте. Это же правило детального прописывания равнозначно применяется в целом к практически любым иным контрактным отношениям, которые должны быть прямо и буквально прописаны в каждом отдельном случае. Именно поэтому контракты, составленные по правилам английского права, толще привычных нам договоров в несколько раз и подробнейшим образом описывают все возможные и невозможные ситуации. Про общие "идеалогические" различия между "прецедентной" и "непрецедентной" системами права писать не будем, уверены, читатель с ними хорошо знаком.