Как добровольный отказ от получения займов может уберечь от мошенников

С 1 сентября 2024 года заемщики будут освобождены от погашения кредитов, выданных кредитной организацией при наличии добровольного отказа на оформление кредита посредством сервиса "Стоп кредит".

Как защитить себя и близких от финансовых мошенников с помощью данного сервиса, рассказал Александр Терентьев, директор департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Из-за уловок мошенников граждане часто сталкиваются с потерей финансовых средств. Чтобы обезопасить граждан от уловок мошенников, в Казахстане в марте 2023 года был разработан специальный механизм защиты, при котором каждый гражданин может самостоятельно вводить запрет на получение новых кредитов. Государственная услуга "Стоп кредит" авторизована на портале eGOV и в приложении еGOV mobile, подключить которую можно через подписку с помощью ЭЦП. Подписка действует шесть месяцев, но пользователь может отписаться от услуги до истечения периода подписки.

Для того чтобы подключить данную услугу через компьютер, необходимо:

– зайти на сайт egov.kz с помощью ЭЦП, используя свои логин и пароль;

– на главной странице сайта выбрать раздел "Сервисы" – "Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов сроком на шесть месяцев" – "Заказать услугу онлайн";

– заполнить все обязательные поля и подписать заявку посредством ЭЦП.

Для того, чтобы подключить данную услугу с помощью смартфона, необходимо:

– зайти в приложение еGOV mobile посредством ЭЦП, короткого кода или Face ID/Touch ID;

– перейти в раздел "Услуги", далее необходимо выбрать "Налоги и финансы";

– в меню нужно выбрать раздел "Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов сроком на шесть месяцев";

– подписать свое согласие на оформление услуги с помощью ЭЦП-ключа.

ВНИМАНИЕ: услугу "Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов на шесть месяцев" можно отключить в любое время. И важно не передавать свой ЭЦП-ключ посторонним людям!

Что дает самозапрет на получение кредита?

Главный плюс сервиса "Стоп кредит" – это безопасность личных данных и всех сбережений.

Возможность обезопасить себя в случае вашего долгосрочного отъезда из страны.

Оповещение банка или МФО о вашем нежелании оформлять кредит.

Блокировка и разблокировка доступа к кредитному отчету в режиме онлайн.

Фото: fingramota.kz

Какие новшества введены с текущего года?

С 13 апреля 2024 года регулятор ввел дополнительные правила для банков и МФО, при которых в кредитный отчет добавлена новая норма. В кредитном отчете отражается информация об установлении клиентом добровольного отказа от получения банковских займов и (или) микрокредитов либо его снятии.

До принятия решения о предоставлении займа банки и МФО должны провести проверку на наличие в кредитном отчете клиента информации об установлении им добровольного отказа от получения кредита. В случае наличия у клиента в его кредитном отчете такой информации банк или МФО отказывает в предоставлении займа.

В Законе Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам минимизации рисков при кредитовании, защиты прав заемщиков, совершенствования регулирования финансового рынка и исполнительного производства", который был подписан главой государства 19 июня 2024 года, установлено, что с 1 сентября 2024 года заемщик будет освобожден от погашения кредита, выданного кредитной организацией при наличии добровольного отказа на оформление кредита.

Если гражданин установил добровольный отказ от получения кредита, но в этот период на него незаконно был оформлен кредит, то кредитор – банк или МФО – обязаны будут списать долг.

Напомню о простых мерах безопасности, которые помогут уберечь вас и ваших близких от финансовых мошенников:

не сообщайте SMS-код для подтверждения совершаемой операции (платежи, перевод и т. д.);

не сообщайте пароли от своего личного кабинета в интернет-банкинге;

не сообщайте CVV/CVC-коды на обратной стороне вашей банковской карты;

не устанавливайте сторонние мобильные приложения, в том числе приложения удаленного доступа к устройствам;

используйте уникальные и сложные пароли для финансовых аккаунтов;

включите двухфакторную аутентификацию для дополнительной защиты;

будьте осторожны при открытии вложений в электронной почте, особенно если они приходят от незнакомых отправителей;

избегайте посещения подозрительных интернет-ресурсов (сайтов);

не осуществляйте банковские операции через общественный WI-FI.

Если же вы все-таки раскрыли информацию о своих персональных данных, либо ваши данные, в результате утечки, оказались у третьих лиц, то нужно срочно заблокировать свои карты и поменять пароли от личного кабинета в банковском приложении, от электронной почты, аккаунтов в соцсетях. И непременно обратитесь в свой банк, а также правоохранительные органы, если мошенники успели снять деньги с вашего счета. Карточку банк заблокирует и перевыпустит новую.