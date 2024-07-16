Как добровольный отказ от получения займов может уберечь от мошенников
Как защитить себя и близких от финансовых мошенников с помощью данного сервиса, рассказал Александр Терентьев, директор департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.
Из-за уловок мошенников граждане часто сталкиваются с потерей финансовых средств. Чтобы обезопасить граждан от уловок мошенников, в Казахстане в марте 2023 года был разработан специальный механизм защиты, при котором каждый гражданин может самостоятельно вводить запрет на получение новых кредитов. Государственная услуга "Стоп кредит" авторизована на портале eGOV и в приложении еGOV mobile, подключить которую можно через подписку с помощью ЭЦП. Подписка действует шесть месяцев, но пользователь может отписаться от услуги до истечения периода подписки.
Для того чтобы подключить данную услугу через компьютер, необходимо:
– зайти на сайт egov.kz с помощью ЭЦП, используя свои логин и пароль;
– на главной странице сайта выбрать раздел "Сервисы" – "Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов сроком на шесть месяцев" – "Заказать услугу онлайн";
– заполнить все обязательные поля и подписать заявку посредством ЭЦП.
Для того, чтобы подключить данную услугу с помощью смартфона, необходимо:
– зайти в приложение еGOV mobile посредством ЭЦП, короткого кода или Face ID/Touch ID;
– перейти в раздел "Услуги", далее необходимо выбрать "Налоги и финансы";
– в меню нужно выбрать раздел "Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов сроком на шесть месяцев";
– подписать свое согласие на оформление услуги с помощью ЭЦП-ключа.
ВНИМАНИЕ: услугу "Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов на шесть месяцев" можно отключить в любое время. И важно не передавать свой ЭЦП-ключ посторонним людям!
- Что дает самозапрет на получение кредита?
- Главный плюс сервиса "Стоп кредит" – это безопасность личных данных и всех сбережений.
- Возможность обезопасить себя в случае вашего долгосрочного отъезда из страны.
- Оповещение банка или МФО о вашем нежелании оформлять кредит.
- Блокировка и разблокировка доступа к кредитному отчету в режиме онлайн.
Фото: fingramota.kz
Какие новшества введены с текущего года?
С 13 апреля 2024 года регулятор ввел дополнительные правила для банков и МФО, при которых в кредитный отчет добавлена новая норма. В кредитном отчете отражается информация об установлении клиентом добровольного отказа от получения банковских займов и (или) микрокредитов либо его снятии.
До принятия решения о предоставлении займа банки и МФО должны провести проверку на наличие в кредитном отчете клиента информации об установлении им добровольного отказа от получения кредита. В случае наличия у клиента в его кредитном отчете такой информации банк или МФО отказывает в предоставлении займа.
В Законе Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам минимизации рисков при кредитовании, защиты прав заемщиков, совершенствования регулирования финансового рынка и исполнительного производства", который был подписан главой государства 19 июня 2024 года, установлено, что с 1 сентября 2024 года заемщик будет освобожден от погашения кредита, выданного кредитной организацией при наличии добровольного отказа на оформление кредита.
Если гражданин установил добровольный отказ от получения кредита, но в этот период на него незаконно был оформлен кредит, то кредитор – банк или МФО – обязаны будут списать долг.
Напомню о простых мерах безопасности, которые помогут уберечь вас и ваших близких от финансовых мошенников:
- не сообщайте SMS-код для подтверждения совершаемой операции (платежи, перевод и т. д.);
- не сообщайте пароли от своего личного кабинета в интернет-банкинге;
- не сообщайте CVV/CVC-коды на обратной стороне вашей банковской карты;
- не устанавливайте сторонние мобильные приложения, в том числе приложения удаленного доступа к устройствам;
- используйте уникальные и сложные пароли для финансовых аккаунтов;
- включите двухфакторную аутентификацию для дополнительной защиты;
- будьте осторожны при открытии вложений в электронной почте, особенно если они приходят от незнакомых отправителей;
- избегайте посещения подозрительных интернет-ресурсов (сайтов);
- не осуществляйте банковские операции через общественный WI-FI.
Если же вы все-таки раскрыли информацию о своих персональных данных, либо ваши данные, в результате утечки, оказались у третьих лиц, то нужно срочно заблокировать свои карты и поменять пароли от личного кабинета в банковском приложении, от электронной почты, аккаунтов в соцсетях. И непременно обратитесь в свой банк, а также правоохранительные органы, если мошенники успели снять деньги с вашего счета. Карточку банк заблокирует и перевыпустит новую.