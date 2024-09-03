Как защитить детей от кибермошенников

Современные дети почти с раннего возраста пользуются различными гаджетами, и очень важно постоянно рассказывать им об угрозах в интернете, ведь число киберпреступлений, в том числе против детей, неуклонно растет из года в год.

Подробнее о том, как обеспечить безопасность ребенка в интернете, рассказал директор департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Александр Терентьев.

"Подумай, прежде чем нажать на ссылку"

Ежегодно миллионы подростков, сами того не зная, становятся жертвами и соучастниками мошеннических схем. Все может начаться с безобидного лайка или репоста в социальной сети. Это служит сигналом для мошенников, которые могут за считаные минуты затянуть вашего ребенка в так называемую "воронку вовлечения". Мошенники действуют по определенному сценарию, в зависимости от интересов ребенка или той информации, которую они могут узнать о нем посредством интернета. Злоумышленникам важно взаимодействовать с детьми в закрытых чатах, они пытаются установить на их телефоны шпионские приложения или убеждают их раскрыть персональную информацию (полные реквизиты карточки родителей, код из SMS и другое), а также переслать родителям, родственникам, друзьям зараженные файлы.

Фото: Fingramota.kz

Заблокировать подобные группы и пресечь мошенников в Сети крайне сложно, ведь формально до определенного момента они не нарушают закон. И взаимодействие мошенника с жертвой происходит персонально.



Совет: Важно объяснить детям, что опасность представляют сами по себе не технологии, а люди, использующие их в корыстных целях. Поэтому научите детей трем "НЕТ":

не заходить на незнакомые сайты;

не переходить по подозрительным ссылкам,

не участвовать в подозрительных активностях.

Установите на гаджет детей антивирусные приложения и убедитесь, что во всех сомнительных и непонятных ситуациях они могут обратиться к вам или к вашим родственникам.

"Не все то золото, что блестит"

Дети проводят много времени в популярных социальных сетях, выкладывая свои фото, видео с танцами, играми. Казалось бы, на первый взгляд, ничего опасного в этом нет, однако они могут выложить излишнюю информацию о себе и близких, которой могут воспользоваться мошенники. К примеру, это ссылки на аккаунты родителей, фото платежной карточки, отметки о своем местоположении. Увы, такая беззаботность может обернуться серьезными кибератаками с неприятными последствиями для всей семьи.

Совет: Объясните детям, что нельзя указывать в соцсетях личную информацию, в том числе свой возраст, номер школы, где они учатся, планы, касающиеся длительных путешествий, каникул и отпусков родителей, фото квартиры, автомобиля или дома, банковских карт или отмечать своих родственников, местонахождение и номер мобильного телефона. Этими данными могут воспользоваться мошенники.

"Проверяй, кто по ту сторону экрана"

В век развития цифровых технологий 90% детей общаются с друзьями посредством социальных сетей. Но есть у такой социальной открытости оборотная сторона: дети могут столкнуться с киберпреступниками. Злоумышленники создают похожие или даже идентичные профили детей в соцсетях, используя чужие фото. Дети думают, что общаются со своими сверстниками, а на самом деле это может быть взрослый человек. В интернете сложно проверить подлинность личных данных.

Мошенники могут предложить детям встретиться офлайн или вовлечь их в многопользовательские игры, выманивая деньги. Принцип работы таких онлайн-игр одинаков: детям предлагают купить предметы, к примеру сундучки, за реальные деньги, а выигрыш злоумышленники гарантируют вывести с помощью специальных сервисов.

Совет: Научите детей не принимать в друзья запросы от незнакомцев, не реагировать на просьбы о встрече, не участвовать в сомнительных онлайн-играх и не пересылать свои персональные данные.

Также существуют различные технические средства защиты ребенка от негативной информации в интернете. Прежде всего, это антивирус, который важно установить не только на компьютере, но и на смартфонах и планшетах. Кроме того, есть специальные программы для безопасности детей в интернете, функции родительского контроля.

Поскольку запретный плод сладок, то полностью ограничивать ребенка в пользовании интернетом не стоит. Лучше дайте ему несколько важных рекомендаций и обязательно пользуйтесь ими сами.

Соблюдайте цифровую гигиену!