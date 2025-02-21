Казахстанцам дали девять советов для защиты от мошенников

Без соблюдения правил безопасности при использовании гаджетов и различных сервисов есть серьезная угроза попасть на удочку аферистов. Так, злоумышленники могут украсть ваши данные, деньги и даже цифровую личность, сообщает Zakon.kz.

Но, как пишет Telegram-канал aqparatsaqsysy, специализирующийся на извещении людей о новых видах мошенничеств, помешать мошенникам можно, если знать как.

Основные рекомендации казахстанцам

1. Удаляйте неиспользуемые аккаунты

Их могут «угнать» злоумышленники и использовать против вас, ваших друзей или даже против компании, в которой вы работаете. Если вы перестали пользоваться каким-либо сервисом, то удалите или заблокируйте аккаунт в нем.

2. Уберите все лишнее

Отпишитесь от всех ненужных аккаунтов в соцсетях и мессенджерах. Удалите, скройте или ограничьте доступность тех сведений о себе, которые не должны быть общедоступны.

3. Мошенники могут прибегать к различным уловкам в общении (так называемая социальная инженерия).

Самый простой способ – просто не дать им шанса начать общение. К тому же злоумышленники не смогут увидеть вашу личную информацию, которая доступна только тем, кого вы добавили в друзья. Поэтому обращайте на это внимание и удаляйте из списков друзей тех, кого на самом деле не знаете.

4. Не используйте простые пароли.

Усложните их с помощью цифр, различных символов и заглавных букв. Не используйте один и тот же пароль на разных сервисах. Храните данные для входа в приложения и сайты в менеджере паролей. Это сервис, который хранит все ваши пароли в одном месте. Для этого вам придется запоминать не массу сложных комбинаций для входа, а только одну – для входа в такую программу.

5. На ресурсах, сайтах и в социальных сетях, где это возможно, активируйте многофакторную (двухфакторную или «строгую») аутентификацию.

Аутентификация – это процесс подтверждения того, что вы тот, за кого себя выдаете. Многофакторная аутентификация означает, что вы подтверждаете свою личность на основании не одного, а нескольких признаков. Таким образом, даже если один фактор (например, пароль) будет известен злоумышленнику, тот не сможет получить доступ к вашим данным.

6. Популярная тактика среди мошенников и хакеров называется фишинг.

С помощью электронных писем или сообщений они пытаются обманом заставить получателей нажать на вредоносную ссылку или скачать зараженное вложение, чтобы украсть личную информацию или взломать систему. Чаще всего в таких письмах может говориться «ваш компьютер заблокирован», «получите скидку», «вы выиграли», «отписаться от рассылки».

7. В спам-рассылках или в социальных сетях злоумышленники часто указывают ссылку, иногда прописывая ее символами как знакомый вам сайт.

На самом деле ссылка ведет на подозрительный ресурс. Перед тем, как открыть любую гиперссылку, наведите на нее курсор. Так можно увидеть реальный адрес страницы, куда ведет эта гиперссылка.

8. Не отправляйте через личные сообщения в соцсетях и мессенджерах данные документов, в том числе паспорта или, например, банковской карты.

Речь идет как о текстовой информации, так и о фотографиях или сканах. Также в этих сервисах нельзя хранить пароли и другую информацию, которые злоумышленники смогут использовать против вас. Не сохраняйте данные банковской карты при онлайн-покупках.

9. Обновляйте приложения или программы не только на телефоне, но и на компьютере.

Новые версии закрывают уязвимости в них. Разработчики следят за этим.

Ранее мы сообщали, что аферисты не перестают обещать наивным гражданам вернуть средства, украденные лжеброкерами. Только теперь творческие злоумышленники решили использовать фото министра внутренних дел Казахстана Ержана Саденова.