2,7 млн казахстанцев уже воспользовались услугой "Стоп-кредит"

По данным АО "Первое кредитное бюро", на сегодняшний день уже 2,7 млн граждан Казахстана самостоятельно подали заявку на добровольный запрет оформления банковских кредитов и микрозаймов.

Сервис "Стоп-кредит" стал востребованным инструментом защиты, позволяющим снизить риск мошенничества и предотвратить незаконное оформление займов.

Как именно работает услуга, как ею воспользоваться и от каких схем мошенников она способна защитить, рассказал Александр Терентьев, директор Департамента социальных проектов и повышения финансовой грамотности Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Законодательные основы

С февраля 2024 года в Казахстане законодательно введено право граждан добровольно отказаться от получения кредитов. Это специальный механизм безопасности, который позволяет каждому казахстанцу установить запрет на получение новых кредитов и микрозаймов.

Сервис является бесплатным и доступен через портал eGov.kz и мобильное приложение eGov Mobile. Ограничение действует на неограниченный срок и устанавливается исключительно самим заемщиком. При необходимости его можно снять в любой момент.

Напомню, что с 1 сентября 2024 года вступила в силу важная поправка: если кредит был выдан, несмотря на установленный "Стоп-кредит", банк или МФО обязаны списать задолженность. Это означает, что при незаконной выдаче займа ответственность ложится на финансовую организацию.

Фото: АРРФР

Как работает "Стоп-кредит"

1. Гражданин оформляет запрет через eGov.kz или eGov Mobile.

2. Информация о запрете фиксируется в кредитных бюро.

3. Банки и МФО обязаны проверять наличие запрета перед одобрением кредита.

4. Если запрет установлен, система автоматически отклоняет заявку вне зависимости от кредитной истории или рейтинга заемщика.

Как подключить услугу

Через смартфон:

авторизоваться на портале eGov.kz или в приложении eGov Mobile;

выбрать раздел "Экономика и финансы" → услугу "Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов";

заполнить форму и подписать ее с помощью ЭЦП;

результат можно проверить в Личном кабинете.

Через компьютер:

войти на сайт eGov.kz с помощью ЭЦП, логина и пароля;

выбрать раздел "Сервисы" → "Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов" → "Заказать услугу онлайн";

заполнить поля и подписать заявку.

Для снятия запрета:

выбрать ту же услугу и при вопросе "Хотите ли отписаться?" ответить "Да";

подтвердить действие с помощью ЭЦП.

От каких схем защищает "Стоп-кредит"

1. Оформление кредита мошенниками по вашим украденным персональным данным. Если мошенники завладели вашими персональными данными, они не смогут оформить заем – система автоматически откажет.

2. Оформление займа через взломанный онлайн-банкинг. Даже при доступе к вашему аккаунту аферисты не смогут получить кредит.

3. Мошеннические схемы с участием "псевдо-банкиров". Мошенники часто убеждают взять кредит и перевести деньги "на безопасный счет". С установленным запретом их схема не сработает.

4. Психологическое давление со стороны мошенников или знакомых. Иногда друзей, знакомых или "консультантов" трудно отговорить. "Стоп-кредит" снимает с вас эту нагрузку – система просто не позволит оформить заем.

ВАЖНО ЗНАТЬ: новые уловки мошенников

На волне популярности сервиса появились новые схемы обмана. Мошенники звонят гражданам от имени "сотрудников банка" и сообщают, что якобы на их имя подана заявка на кредит. После отказа "оператор" предлагает подключить услугу "Стоп-кредит" и присылает ссылку для оформления. На самом деле это фишинговый сайт, созданный для кражи персональных данных.

Подключайте услугу только через официальный портал eGov.kz или мобильное приложение eGov Mobile. Ни один банк не вправе предлагать вам сторонние ссылки для активации.

Сервис "Стоп-кредит" – это эффективный инструмент финансовой безопасности, позволяющий защитить себя от незаконных займов и действий мошенников. Подключение занимает всего несколько минут, но может уберечь от крупных финансовых потерь и долгих разбирательств.